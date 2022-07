Je to len otázka času! PSG bude musieť kvôli Škriniarovi siahnuť hlboko do peňaženky

Prestup Milana Škriniara (27) do PSG je podľa talianskych médii hotovou vecou. Rodák zo Žiaru nad Hronom by si upísaním francúzskemu gigantovi prišiel na rozprávkové peniaze.

Slávne parížske PSG údajne v Taliansku úspešne ulovilo nášho najlepšieho futbalistu, ktorý je momentálne hráčom Interu Miláno. O transfere informovali talianske média.

Za ostrieľaného obrancu vraj Francúzi dajú až 65 miliónov eur. „Parížania majú pre Škriniara pripravený päťročný kontrakt. Jeho čistý príjem by mal byť 7,7 milióna eur," píše La Gazzetta dello Sport.

Prestup by mal byť oficiálne oznámený na začiatku budúceho týždňa. Pokiaľ by sa to potvrdilo, presunul by sa Škriniar na ďalšiu lukratívnu adresu a zároveň by sa stal najdrahším slovenským futbalistom v histórii.