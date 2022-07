Prvú alpskú etapu po úniku ovládol Jungels: Peter Sagan o popredné priečky nebojoval

Luxemburčan Bob Jungels sa stal víťazom nedeľňajšej 9. etapy cyklistických pretekov Tour de France.

Dvadsaťdeväťročný jazdec tímu AG2R Citroën dotiahol do úspešného konca sólový únik. Na druhom mieste skončil s 22-sekundovým mankom Španiel Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), tretí došpurtoval do cieľa 193 km dlhej etapy z Aigle do Chatel Les Portes du Soleil jeho krajan Carlos Verona z Movistaru (+26 s). Slovinec Tadej Pogačar si udržal žltý dres pre lídra celkovej klasifikácie. Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) o popredné priečky v prvej alpskej etape tohtoročného itineráru pretekov nebojoval.

Článok budeme aktualizovať...