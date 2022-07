Čo majú finalistky Wimbledonu 2022 so Slovenskom? Víťazka miluje Bratislavu, zdolaná Trnavu

Na Slovensko nedopustí ani jedna! Finalistky ženskej dvojhry vo Wimbledone, Kazašku Jelena Rybakinová (23) a Tunisanku Ons Jabeurová (27), spája fakt, že u nás zopár rokov potrénovali. Rybakinová dokonca kula formu aj na tretí grandslamový turnaj roka v Bratislave, v akadémii Dominiky Cibulkovej. No a Jabeurová hovorila o Trnave, kde roky trénovala, ako o svojom druhom domove.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Je to tak. Jelena bola u nás aj pred Roland Garros, aj teraz pred Wimbledonom. Po jednom z tréningov sme sa aj rozprávali. Bola dosť frustrovaná z korony, že jej chýba sebavedomie spred dvoch rokov... Hodnú chvíľu sme podebatovali a čo-to som jej poradila a som hrdá, že vo finále svojou konštantnou agresivitou premohla nevyspytateľnú Tunisanku, ktorá je známa tým, že dokáže vždy niečo vymyslieť, aby súperky rozbila,“ spustila Domča.

Do Blavy za trénerom

Naša bývalá tenistka potom prezradila, ako sa Ruska s kazašským pasom dostala do jej Love4Tennis Dominka Cibulkova Academy. „Kouč Stefano Vukov trénoval u nás deti skôr než sa s ňou dohodol na spolupráci. To bolo pred tromi rokmi a ona sa pohybovala v druhej stovke. Prišla za ním do Bratislavy a využívala všetky naše služby. Spočiatku menej, lebo potrebovala víza do EÚ, ale keď ich získala, tak tu bola vždy, keď práve niekde nehrala. Je to fajn baba, tichá, skromná, uzavretá, ale cieľavedomá,“ dodala Cibulková. Rybakinová to predviedla aj po zisku triumfu vo Wimbledone, kde zo seba nedokázala dostať žiadnu emóciu, nadšenie, za čo si vyslúžila aj slová kritiky. Možno je za tým aj fakt, že jej neustále pripomínajú, že žije v Moskve a ona nevie, ako sa zachovať.

Trnava: druhý domov

To napísala Ons Jabeurová v roku 2017 o mieste, kde našla tie najlepšie tréningové možnosti. „Dali sme sa do reči s jej trénerom na US Open, kde som ja viedol Kasatkinovú. Práve im stopol tuniský zväz nejaké peniaze, že nevidia progres a perspektívu, keďže sa pohybovala okolo 200. priečky. Tak sme sa dohodli. U nás našla zázemie a všetko, čo potrebovala, a pracovala naozaj usilovne,“ spustil športový riaditeľ TV Empire v Trnave Vladimír Pláteník, ktorý dodal, že Tunisanka vynikala pracovitosťou, ktorá ju spolu s aktuálnym chabým stavom ženského tenisu vyniesla na také popredné priečky.