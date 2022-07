Dánka Hannah Grantová je kuchárka, ktorú pozná celý pelotón: Pochúťkami kŕmila aj Petra Sagana!

Vyskúšala v živote naozaj všeličo, kým sa dostala k tomu, v čom sa našla. Hannah Grantová (40) je vyhľadávanou kuchárkou, ktorá svoju kariéru s vareškou v ruke rozbiehala ako kuchárka v cyklistickom tíme.

Roky jazdila na všetky veľké akcie v cyklistickom kalendári, teda Giro, Tour či Vueltu a pochúťkami kŕmila hviezdy pelotónu, medzi nimi aj trojnásobného majstra sveta spod Tatier Petra Sagana.

Vždy usmiata sympaťáčka, ktorá je známa ráznosťou, ktorú získala ešte v časoch svojho pôsobenia v dánskom námorníctve, svoje skúsenosti z varenia spísala do knihy, ktorá sa stala bestsellerom. Volá sa Grand Tour Cookbook a bola preložená do mnohých jazykov, medzi nimi aj do češtiny.

Okrem Sagana si na jej dobrotách pochutnávali esá ako Alberto Contador, Nicholas Roche, Ivan Basso, Roman Kreuziger, Michael Valgren, atď. Na 350 stranách ponúka skvelé, ľahko pripraviteľné recepty obsahujúce prírodné, nespracované potraviny vhodné pre športovcov. Všetko sú to skutočné jedlá, ktoré pripravovala pre profesionálnych cyklistov, ktorí absolvujú trojtýždňové podujatia seriálu Grand Tours.

Cesta k vareške

Hannah Grantová je dnes uznávanou a svetoznámou kuchárkou. Iba málokto uverí, že v devätnástich sa po tom, čo sa vykašlala na strednú školu, dala k námorníctvu.

Na jednom deväťmesačnom pobyte na lodi spoznala chalana, ktorý práve dokončil kuchársku školu. Vtedy jej došlo, že vlastne vždy chcela variť, ale mama jej to zakazovala s tým, že všetci kuchári sú alkoholici... Nakoniec predsa len absolvovala dánsky kulinársky inštitút a pracovala v najvychýrenejších reštauráciách.

Cesta k cyklistike

A ako sa dostala k cyklistike? Na to Hannah, ktorá nechcela byť obyčajnou šéfkuchárkou, spomínala v rozhovore pre portál cyclist.co.uk takto: „Kontaktovala som známeho, či nemá niečo zaujímavé pre mňa. Ozval sa, že áno, a tak som išla na pohovor do cyklistického tímu, kde Bjarne Riis chcel robiť veci. A tak ma najal ako kuchárku, ktorej prvou prácou bolo sústredenie na Malorke s 30 chlapmi. Desať dní som sama varila tri jedlá denne... Vydupala som si výpomoc a ostala som päť rokov.“