Craig Ramsay robil Adamovi Sýkorovi reklamu: Čo o ňom rozprával v zámorí?!

Je celkom očividné, že si ho naozaj obľúbil. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay (71) robil mladému útočníkovi Adamovi Sýkorovi (17) skvelú reklamu aj „poza chrbát“.

Pred draftom o ňom v zámorí rozprával len v samých superlatívoch, ale priznal aj pravdivý príbeh o tom, ako si ho všimol vôbec po prvý raz.

Ramsay sa pred prestížnym draftom NHL nebál doma v zámorí povedať svoj názor na plné ústa. O tom, že jeho hlas má veľkú relevanciu, svedči aj to, že sa jeho výrokov chytili novinári, ktorí ich reprodukovali počas priameho prenosu na NHL network. „Craig nám prezradil, že Adam je energický útočník, doslova elektrizujúci. Za detskou tvárou sa skrýva veľký líder, o čom svedčí aj jeho účasť na MS v 17 rokoch. Navyše, má veľký ofenzívny potenciál a nebojí sa hry do tela,“ zaznelo počas toho, ako sa Adam predieral na pódium obliecť si dres tímu New York Rangers, ktorý si ho práve vybral zo 63. miesta.

„Ramsay robil skauting pre potreby národného tímu. Jeho záujem sa upriamoval úplne iným smerom, no zrazu zbadal Adama a začal si hovoriť, kto je táto krysa, tento chalan plný energie z tretej-štvrtej lajny, ktorý nikomu nedá pokoj a zároveň má obrovský ofenzívny talent. Rangers sa v závere druhého kola podaril skvelý ťah,“ zaznelo v priamom prenose.