Miro Šatan o generačných talentoch, ktoré narobili vietor na drafte NHL: Dúfam, že našu dôveru Slovensku vrátia!

Poctivá práca sa vyplatila! Šéf slovenského hokeja Miro Šatan (47) cítil po historickej draftovej noci pocit zadosťučinenia. Bol to práve on, kto položil základy úspechu, ktorý dostal na nohy celú krajinu. Spolu s reprezentačným trénerom Craigom Ramsaym pomaly budovali základy trpezlivou prácou. Teraz veria, že mladé generačné talenty Slovensku vrátia dôveru aj v budúcnosti.

Šatan sa ako šéf zväzu počas draftovej noci, prirodzene, neskutočne tešil. „Musím povedať, že som očakával, že to bude pre Slovensko historické. Vedeli sme, že ak mladých hráčov zapojíme v takom mladom veku do reprezentácie, tak to bude ich šance na drafte zvyšovať. Dúfam, že to poslúži aj ako motivácia pre ďalších mladých chalanov. Je to pre nás zadosťučinenie, že zámorské tímy takto ocenili našu prácu,“ povedal Šatan pre Nový Čas s tým, že obrovský rukopis na tomto celom úspechu má určite reprezentačný tréner Craig Ramsay.

„Presne o tomto sme sa rozprávali aj pred piatimi rokmi, keď som ho sem doniesol. Naša spoločná vízia bola nájsť mladých hráčov, spraviť radikálnu generačnú obmenu a budovať správnu kultúru od základov. Dúfam, že títo mladí hráči, ktorí na drafte spravili veľký rozruch, budú súčasťou budúcnosti slovenskej reprezentácie, rovnako tak aj klubov, ktoré si ich vybrali. V repre sú už teraz veľkou súčasťou. Verím, že dôveru, ktorú sme v nich prejavili, v budúcnosti Slovensku vrátia,“ dodal Šatan a dovolil si aj triezve predikcie.

„Najväčšiu šancu presadiť sa v budúcej sezóne v NHL má určite Ďuro Slafkovský, ktorý má na to všetky fyzické predpoklady. U ďalších draftovaných hráčov to bude možno chvíľočku trvať, kým naskočia do najlepšej ligy sveta. Samozrejme, záleží to na tom-ktorom klube, aký postup zvolí. Samozrejme, je v záujme každej organizácie, aby sa tak stalo čo najskôr,“ uzavrel Šatan.