Ferrari nadviazalo na minulotýždňový úspech zo Silverstone: V Rakúsku sa z výhry radoval Leclerc

Monacký pretekár F1 Charles Leclerc z tímu Ferrari vyhral v nedeľu Veľkú cenu Rakúska. Na druhom mieste skončil úradujúci majster sveta Max Verstappen na Red Bulle. Ten priebežne vedie aj celkové poradie. Pódium doplnil Brit Lewis Hamilton, ktorý ťažil z poruchy motora Leclercovho tímového kolegu Carlosa Sainza. Monačan vybojoval svoje tretie prvenstvo v sezóne a piate v kariére.

Leclerc mal lepší reakčný čas už na štarte a na Verstappena sa po niekoľkých kolách výrazne dotiahol. Predbehol ho v štvrtej zákrute a úradujúci majster sveta reagoval zastávkou v boxoch. „Undercut" mu vyšiel a s prehľadom sa dostal naspäť do vedenia, keď naňho Leclerc strácal po svojej zastávke zhruba tri sekundy. Prítlak na predných kolesách RB18 však nebol ideálny a Monačan ho predstihol aj druhýkrát. V 49. kole musel ísť k svojim mechanikom druhýkrát, no pred Verstappena sa dostal aj do tretice.

Záver pretekov zdramatizovala Sainzova porucha – jeho motor vypovedal službu na výjazde z tretej zákruty a o chvíľu monopost zachvátili plamene. Niektorí jazdci, vrátane oboch favoritov na výhru, využili následný virtuálny safety car na tretiu zastávku v boxoch. Boj o prvenstvo tak mohol pokračovať, no jazdec Red Bullu sa nedokázal dotiahnuť bližšie ako na rozdiel dvoch sekúnd napriek Leclercovmu problému s plynovým pedálom.

Hamilton štartoval až z ôsmej priečky, no vyťažil z problémov svojich súperov. Sergia Pereza vyradil z pretekov George Russell, keď ho poslal v prvom kole do štrku, za čo dostal päťsekundový trest. Pilot Mercedesu tak na ceste za pódiom musel predbehnúť len Kevina Magnussena z Haasu a Estebana Ocona z Alpine. Na svoj bodový debut nadviazal Dánov kolega Mick Schumacher, ktorý prišiel do cieľa šiesty a zaknihoval najlepší výkon v kariére.