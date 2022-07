Sagan to v boji o zelený dres balí: Van Aert to vyhrá aj s jednou nohou!

Slovenský cyklista Peter Sagan (32) to v boji o zelený dres zabalil! Nasvedčujú tomu jeho nedávne vyjadrenia.

Po ôsmej etape Tour de France je o držiteľovi zeleného dresu prakticky rozhodnuté. Belgičan Wout van Aert (27) má na konte 264 bodov a o zelený dres ho môže pripraviť len niečo nepredvídané, ako napríklad nehoda či koronavírus.

Rekordér bodovacej súťaže na Tour de France Peter Sagan (32) je priebežne na siedmej pozícii s 86 bodmi na konte. Je realista a uvedomuje si, že na víťazstvo ôsmeho zeleného dresu to nebude stačiť. „Zelený dres Van Aert vyhrá aj s jednou nohou – ak sa mu nič nestane. V ďalších etapách sa pokúsim dostať do úniku. I keď človek nikdy nevie, ako to má odhadnúť. Únikom sa na Tour príliš nedarí," hovoril Sagan pre RTVS.

V nedeľu slovenský cyklista k favoritom patriť rozhodne nebude. Pretekárov čaká náročná horská etapa so štyrmi stúpaniami a dve z toho sú prvej kategórie.