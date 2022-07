Ján Pleva o Šimonovi Nemcovi: Moment, kedy som pochopil, že jemu radiť netreba

Ako ôsmaka ho vytiahol do dorastu a zvyšok je už len história. Ján Pleva (47) bol jedným z prvých trénerov hokejistu Šimona Nemca (18), ktorého si na drafte NHL vybral z celkového druhého miesta tím New Jersey Devils. Pleva v rozhovore pre Nový Čas opísal, aké boli Nemcove hokejové začiatky, ale aj to, kedy presne naplno pochopil jeho hokejovú genialitu.

Ako hodnotíte draft NHL celkovo? - Pre Slovensko naozaj historický moment. Takéto niečo sa u nás ešte nestalo a zrejme ani nestane najbližších pár ďalších rokov. Verím, že to však bude výzva pre ostatných mladých chlapcov, aby na sebe tvrdo pracovali, keď vidia, že aj zo slovenskej extraligy či z reprezentácie sa dá prebojovať. Bolo to pre vás zadosťučinenie, keď ste počuli meno Šimona Nemca na druhom mieste. - Určite áno. Boli tam aj nejaké slzy v očiach. Pre každého trénera je to zadosťučinenie, keď cez jeho ruky prejde hráč, ktorý sa vypracuje až na draftovú dvojku. Bolo tam naozaj veľa emócií z mojej strany. Opíšete svoje začiatky so Šimonom? - Trénoval som dorast v Mikuláši. Hrali pred nami ôsmaci, tak som sa išiel na nich pozrieť na tribúnu. Šimon ma strašne upútal svojím prehľadom. Zo súperov si robil kuželky. A to bol o rok mladší od všetkých. Neskôr mi skrsla myšlienka, či by sme ho nezobrali do dorastu, aj keď bol o dva roky mladší, ako bola hranica. Medzi staršími chlapcami sa potom presadzoval ako harcovník a zvyšok je história. Urobil neskutočný progres a dnes je tam, kde je. Rodičia Filipa Mešára nemohli byť pri synovom najväčšom úspechu: Takú krutú hru osudu sme nečakali! Obráti sa na vás ešte dnes po nejakú radu? - V istom momente som zistil, že mu veľmi radiť netreba. Raz som na neho niečo zakričal, no on urobil niečo úplne iné, geniálne. Vtedy som si povedal, že takýmto hráčom radiť netreba. Inteligenciu si vypestoval sám, ťažko by ho niekto ovplyvňoval. Zároveň je však pokorný chalan, neskutočne pracuje a ide si za svojím cieľom. Ako sa prejavuje v šatni? - V doraste to bol ešte taký tichučký ôsmačik. Rokmi však nadobudol skúsenosti. Videli sme to aj v Nitre, že bol lídrom a že aj v šatni má čo povedať. Má Šimon zároveň silný charakter? - Určite áno, kluby NHL si všímajú práve charakter. Nepotrebujú padavky, ale víťazné typy, čo Šimon určite je. Odohrá podľa vás budúcu sezónu v NHL? - Šimon je tvrdohlavo závislý od práce, preto verím, že urobí všetko pre to, aby zostal v prvom tíme a hral v NHL už budúcu sezónu.