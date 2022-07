Adam Sýkora bavil v zámorí novinárov: Snažím sa hrať ako krysa!

Milujú ho na Slovensku, milovať ho budú aj v zámorí! Sympatický hokejista Adam Sýkora (17) mal obrovskú radosť po tom, ako ho v piatok v druhom kole draftoval klub z originálnej šestky NHL New York Rangers. V následných rozhovoroch priznal, že sa snaží hrať ako „krysa“, pretože presne tento prívlastok si vyslúžil aj jeho najobľúbenejší hráč Brad Marchand, ktorého hru sa snaží modelovať.

Sýkora sa na ľade vyznačuje tým, že hrá s obrovskou intenzitou v každom jednom striedaní. Cudzia mu nie je ani hra do tela. Napriek tomu, že má 180 cm, nebojí sa vyskočiť ani do oveľa vyšších oponentov. Navyše má aj skvelú strelu. Presne tieto vlastnosti si na ňom všimli aj skauti New York Rangers, ktorí si ho na drafte vybrali z celkového 63. miesta. „Som veľmi rád, že si ma vybral práve taký tím ako New York Rangers. Spomedzi amerických klubov je jednoznačne medzi najlepšími. Tak isto samotné New York City je krásne mesto. O to lepšie, že som bol pre Jazdcov vlastne ich prvá voľba, nakoľko mohli ťahať najskôr až v druhom kole. Mám teraz veľkú motiváciu, pretože som pre nich hráč, ktorého si vybrali ako prvého. Budem bojovať, som rád, že to pre mňa takto dopadlo,“ povedal pre Nový Čas Sýkora a jedným dychom pokračoval:

„Sám som očakával, že by si ma mohol niekto zobrať medzi druhým a tretím kolom. Takže to dopadlo podľa očakávaní. Teraz už nezostáva nič iné, len na sebe tvrdo pracovať. Verím, že úspechy sa potom dostavia. Ja pre to určite urobím maximum,“ dodal nadšený Syky, ktorého vyspovedali aj zámorskí novinári. Úprimných a pozitívnych odpovedí sa nestránil ani v anglickom jazyku. „Veľmi sa mi páči štýl hry Brada Marchanda z Bostonu Bruins. Je ako krysa. Vôbec sa nebojí hráčov, ktorí sú väčší ako on,“ rozprával s obrovským úsmevom do mikrofónov. Na priamu otázku jedného z novinárov, či sám seba považuje za krysu, odpovedal jednoznačne. „Snažím sa tak hrať,“ rozosmial seba aj všetkých prítomných Sýkora.