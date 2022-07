Napätie medzi majstrami sveta! Max Verstappen ostro reagoval na pikantnú narážku Lewisa Hamiltona

„Charles odviedol skvelú prácu, to bola skrátka parádna bitka. On je veľmi rozumný pretekár, očividne veľmi odlišný od toho, čo som tu zažil minulý rok. Napríklad v Copse, obaja sme sa do zákruty vošli bez problémov,“ povedal Hamilton po minulotýždňových pretekoch v Silverstone, keď jasne narážal na incident z vlaňajška, po ktorom mladý Holanďan skončil v bariérach.

Vinníkom nehody medzi dvomi ašpirantmi na titul bol práve sedemnásobný majster sveta, no zrejme chcel teraz naznačiť, že časť zodpovednosti bola aj na pleciach Maxa Verstappena.

Pochopiteľne, na tlačovej konferencii pred Veľkou cenou Rakúska bol úradujúcí šampión konfrontovaný týmito výrokmi, čo patrične využil a poriadne sa obul do britského jazdca.

„Podľa mňa je skvelé, že aj vo veku 37 rokov, dokážete pochopiť, ako trafiť vrchol zákruty,“ prehlásil Verstappen svojim typickým štýlom a pokračoval, „učí sa, takže to je pozitívne aj pre mladších jazdcov: aj keď máte 37 rokov, stále sa učíte!“

Weird how Verstappen and Leclerc have an identical line. It’s also weird how in lap 1 Hamilton comes central in the track and misses the apex, but in lap 50 he comes wide and hits it pic.twitter.com/NusVSJjCBE