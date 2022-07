TOTO dokáže len Peter Sagan! Aha, čo si dovolil v najťažšom stúpaní siedmej etapy

V najťažšom a zároveň záverečnom stúpaní sa žilinský rodák zaskvel už svojím tradičným pozdravom. Predné koleso zdvihol do vzduchu a počas jazdy na zadnom začal jednou rukou mávať prítomným fanúšikom. Tí jeho gesto patrične ocenili. To neušlo ani pozornosti hlavných organizátorov, ktorí na sociálnych sieťach zverejnili video z tohto momentu a okamžite sa stalo hitom.

