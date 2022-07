Debut ako z veľkej knihy! Gabriel Jesus potešil fanúšikov Arsenal.

Brazílsky útočník prišiel do Londýna z Manchestru City za niečo cez 50 miliónov eur. Arsenal ho hneď vyskúšal v rámci prípravného zápasu. V ňom naskočil do druhého polčasu a hneď po pár sekundách strelou z ťažkého uhla dokázal rozvlniť sieť prvýkrát v drese "the gunners".