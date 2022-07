Smola počas kvalifikácie na VC Rakúska: Oba Mercedesy nabúrali

Holandský jazdec stajne Red Bull dosiahol na okruhu v Spielbergu čas 1:04,984 min a tesne predstihol oba monoposty Ferrari - druhý Charles Leclerc z Monaka zaostal iba o 29 a Španiel Carlos Sainz o 82 tisícin sekundy. Štvrtý bol Sergio Perez, ďalší jazdec Red Bullu.

Kvalifikácia nevyšla podľa predstáv Mercedesom, obaja jeho jazdci skončili v jej závere v bariérach z pneumatík. Najskôr vyšiel mimo trate Lewis Hamilton, o chvíľu neskôr aj George Russell. Po ich nehodách museli kvalifikáciu na chvíľu prerušiť, Briti však vyviazli bez zranení, hoci s poškodenými autami. Russell napokon obsadil piate a Hamilton desiate miesto.

And now Russell is into the barriers - he's ok



The Mercedes driver spins off at Turn 10



