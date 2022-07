Pogačar si upevnil pozíciu lídra Tour de France: Sagan na chvoste siedmej etapy

Dvojnásobný obhajca titulu Tadej Pogačar triumfoval v piatkovej 7. etape cyklistických pretekov Tour de France a upevnil si postavenie na čele celkového poradia.

Slovinský jazdec tímu UAE Emirates sa presadil v absolútnom závere etapy pri stúpaní na La Super Planche des Belles Filles, keď na cieľovej páske predstihol Dána Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma). Tretí finišoval so stratou 12 sekúnd ďalší Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma). Slovák Peter Sagan v drese TotalEnergies obsadil 138. miesto s mankom 16:24 min.

Pogačar potvrdil v prvej horskej etape rolu favorita a slávil svoje ôsme etapové víťazstvo na TdF. "Bolo to skutočne náročné, predovšetkým to záverečné stúpanie. V poslednej zákrute Vingegaard vyzeral veľmi silný, ale moji kolegovia celý deň pre mňa tvrdo pracovali a dotlačili ma až pred cieľovú čiaru, kde sa mi to podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Bol to špeciálny deň, mal som obuté aj špeciálne topánky, ktorými som chcel podporiť boj proti rakovine. Tomu venujem aj dnešný triumf. Dal som si za cieľ vyhrať túto etapu a som rád, že sa mi to podarilo," povedal v prvej televíznej reakcii 23-ročný Pogačar, ktorý aj vďaka 20-sekundovej bonifikácii zvýšil náskok v priebežnej klasifikácii. Druhý Vingegaard za ním zaostáva o 35 sekúnd, tretí je Geraint Thomas z tímu Ineos Grenadiers (+1:10 min).

Piatková 176,5 km dlhá etapa previedla jazdcov pohorím Vogézy na východe Francúzska, kde ich čakali prvé kopce a aj prvý horský dojazd. Hneď po ostrom štarte z Tomblaine sa začali pokusy o únik, do jedného z nich sa zapojil aj Sagan, no pelotón pokus zlikvidoval.

Až po hodine boja sa vpredu usadila skupina jedenástich pretekárov, ktorá si dokázala postupne vytvoriť dvaapolminútový náskok. Približne 90 km pred cieľom si UAE Team Emirates z úniku stiahol Vegarda Stakeho Laengena a tento tím začal na čele pelotónu 10-člennú skupinku stíhať.

Šprintérskou prémiou ako prvý prešiel Mads Pedersen, v hlavnom balíku získal najväčšiu porciu bodov Wout Van Aert, ktorý si tak upevnil vedúcu pozíciu v súťaži o zelený dres. Sagan na prémii nebodoval.

Pri stúpaní na prvý kopec Col de Grosse Pierre (3,1 km, sklon 6,4 %) sa vedúca skupinka zoštíhlila na päť jazdcov. Prvú horskú prémiu vyhral Simon Geschke, Nemec následne preťal ako prvý aj vrchol Col des Croix (3,2 km, sklon 6,2 %).

Zredukovaná vedúca skupina veľmi dobre spolupracovala a dokázala zvýšiť svoj náskok na tri minúty. Vpredu bol potom aktívny najmä Max Schachmann. Pri záverečnom stúpaní na slávny La Super Planche des Belles Filles, jeden z ikonických kopcov Tour, však úniku došla para.

Na úpätí cieľového kopca pelotón stiahol náskok na niečo vyše minútu. Približne 5 km pred cieľom sa vydal na sólo Lennard Kämna. V záverečnej "stene" predvádzal heroický výkon, no v posledných metroch na šotolinovej ceste mu došli sily, keď ho predbehli Vingegaard i Pogačar. Slovinský favorit na cieľovej páske napokon ukázal Dánovi chrbát a slávil dvanásty tohtosezónny triumf. Kämnovi tesne uniklo pódium, keď ho predstihol ešte aj Roglič.