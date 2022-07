Športový svet opäť v slzách: Zomrel bývalý najlepší tréner NBA († 81)

Mike Schuler začal trénovať v roku 1965 a túto prácu vykonával dlhých 40 rokov. Ako hlavný tréner viedol Los Angeles Clippers a Portland. Práve vďaka pôsobeniu v Trail Blazers sa stal najlepším trénerom NBA v súťažnej sezóne 1986/1987.

Pôsobil ako asistent vo viacerých kluboch. Prešiel cez Milwaukee, Golden State Warriors, Sacramento a Minnesotu. Svoju trénerskú kariéru ukončil v roku 2005.

BREAKING: 1987-88 Coach of the Year Mike Schuler has passed away at the age of 81.



Schuler was head coach of the Portland Trail Blazers from 1986-89 & Los Angeles Clippers from 1990-92.



