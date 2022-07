Monika Chochlíková chce medaily z kickboxu i thajského boxu: Bijem sa len v ringu

Svetové hry 2022 v neolympijských športoch v Birminghame v americkom štáte Alabama sa začali v noci na piatok, keď celé Slovensko žilo hokejových draftom. Slovensko na nich zastupuje 12 športovcov v 11 športových odvetviach. Jednou z tucta je absolútne netuctová reprezentantka v kickboxe a thajskom boxe (muay thai) Monika Chochlíková (26), ktorá svoje ambície zhrnula do týchto slov: „Mám skromný cieľ - získať medailu v oboch športoch. Bude to však extrémne náročné!“

Ako sa útle žieňa dostalo k „bitkárskym“ športom?

- Mňa paradoxne ťahalo k bojovým športom odmala. V šiestich rokoch som začala chodiť na karate a v šestnástich som prešla na thajský box. O pár rokov som pridala ďalší šport K1 (disciplína kickboxu) a svoj repertoár som v roku 2020 doplnila aj tréningmi MMA. Keď som bola malá, trávila som väčšinu času v chalanskom kolektíve, obliekala som sa ako chlapec a neznášala som sukne. :) Zoženštela som asi až po puberte.

Čo je jednoduchšie - thajský box alebo K1?

- Pre mňa je jednoduchšia K1, nie je to až taký silový šport ako thajský box.

Máte svoje vzory? Čo by ste chceli dosiahnuť v MMA?

- Nemám taký vzor, že by som chcela byť do bodky ako niekto. Skôr sa snažím si brať to najlepšie z ľudí z môjho okolia alebo zo sveta bojových športov. Pre mňa sú najväčšími vzormi moji rodičia, ktorí sú mi doteraz oporou a poskytli mi asi to najšťastnejšie detstvo, aké som mohla mať - nechali ma byť samou sebou a mohla som sa realizovať v tom, čo ma baví. V MMA nemám presne vytýčené ciele. Je to síce viac sledovanejší šport ako thajský box či K1, ale pre mňa je to stále doplnok. Zatiaľ sa mu neplánujem venovať prioritne.

Už sa stalo, že ste sa museli naozaj pobiť?

- Našťastie nie, to si nechávam v ringu alebo v klietke. :)? Kto od vás dostal takú ozajstnú „nakladačku“?

Kto od vás dostal takú ozajstnú „nakladačku“?

- Moje súperky. :) A takú ústnu všetci, čo mi píšu nejakú nechutnosť na sociálnych sieťach.

Budete sa v USA na Svetových hrách cítiť ako rarita, keď­že vás čakajú štarty v dvoch športoch?

- Veru je to rarita, ale budem sa snažiť od toho odosobniť a sústrediť sa len na zápasy, aby som mohla podať čo najlepší výkon.

Čo by ste chceli odkázať budúcim adeptkám vašich športov, ktoré sa boja o svoj výzor?

- Kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Naozaj do ringu sa nemá liezť, pokiaľ človek pociťuje strach. Ak však ide čisto o spôsob odreagovania, spevnenia postavy či zlepšenia kondície, je to ten správny šport. Tréningy sa dajú viesť aj bezkontaktne, stačí len vyhľadať skúseného trénera.

Čo je to za podujatie?

Svetové hry neolympijských športov sú podujatím porovnateľným s olympijskými hrami, a to aj s veľkolepými otváracími a záverečnými ceremoniálmi, pre ktoré postavili nový multišportový štadión Protective Life. Celkovo do Alabamy pricestovalo viac ako 3 600 športovcov, ktorí sa predstavia v 223 disciplínach 58 odvetví 34 športov. Účasť si každý športovec musel vybojovať výsledkami z vrcholných podujatí. Pôvodne sa 11. Svetové hry mali konať v roku 2021, ale zrušila ich pandémia.