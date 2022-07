Srna navštívil Iľju, ktorému Rusi zabili rodičov: Potešil ho dresom a kopačkami

Zažil najväčšiu bolesť vo svojom krátkom živote! Iba 6-ročný Iľja Kostuševič stratil oboch rodičov, ktorých zabili ruské bomby počas raketového útoku na Mariupoľ. Ulicu i štvrť, v ktorej bývali, okupanti celkom zničili. Sirotou našťastie neostal dlho. Pod krídla ho zobrali dobrovoľníci Maria a Volodymyr Bespalychovci zo Slavjanska, ktorí sa rozhodli chlapca adoptovať.

Iľja má rád futbal. Jeho obľúbeným ukrajinským klubom je Šachtar Doneck. Britský expremiér Boris Johnson poslal nedávno povzbudzujúci list všetkým ukrajinským deťom. Práve to inšpirovalo malého školáka k odpovedi. So svojimi opatrovateľmi sa obrátil na športového riaditeľa Šachtaru Daria Srnu, aby jeho list politikovi doručil. Johnson ho dostal aj s anglickým prekladom, no ukázalo sa, že obsahu porozumel i v ukrajinčine.

Klub z Donecka sa odhodlal na pekné gesto, keď finančne podporuje náhradných rodičov Iľju. Srna ho pred pár dňami navštívil. Pili spolu čaj, zahrali si karty a radosť mu urobil darčekom v podobe klubového dresu s kopačkami. Počas rozhovoru vyšlo najavo, že chlapec je aj fanúšikom Realu Madrid. Chorvátska futbalová legenda ho potešila druhý raz, keď mu vybavila videohovor so svojím krajanom a držiteľom Zlatej lopty Lukom Modričom.

Adoptívni rodičia prezradili, že si už dávnejšie chceli osvojiť dieťa. Keď sa dozvedeli o smutnom príbehu Iľju, bez váhania sa rozhodli chlapca prichýliť. „Má zdravotné problémy. Kvôli nim ho dve rodiny odmietli. Nás to však nevystrašilo. Klub Šachtar nám ponúkol pomoc, za čo sme mu veľmi vďační. Iľja miluje futbal. Ukazuje sa v dobrom svetle. Stále sa teší na tréning. Povedal nám, že keď vyrastie, pomôže s budovaním Mariupoľa,“ vyhlásili Maria s Volodymyrom pre ukrajinské médiá.



ČO NAPÍSAL PREMIÉROVI?

Drahý Boris Johnson! Chcem, aby sa vojna skončila čo najskôr, aby nezomreli ďalší ľudia. Chcem hrať futbal doma v Mariupoli. Prajem si, aby všetky deti sveta nezažili vojnu. Pozdravujem všetky deti v Británii. Ďakujeme, že nám pomáhate. Vyhráme! Mám mačku Frosju. Posielam vám vlajku Ukrajiny, ktorú som nakreslil. Silno vás objímam.