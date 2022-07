Je to oficiálne! Manchester United opúšťa najdrahší hráč v histórii klubu

Francúzsky futbalový reprezentant Paul Pogba sa vracia do Juventusu Turín. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar prichádza do talianskeho klubu z Manchestru United zadarmo ako voľný hráč, informovala agentúra AFP.

Majster sveta z roku 2018 v piatok potvrdil, že mieri do Juventusu. Na sociálnej sieti zavesil video, ktoré nakrútil z lietadla smerujúceho z Miami do Talianska. "Uvidíme sa čoskoro," povedal vo videu, na ktorom mal sebe bielo-čierne oblečenie, teda vo farbách Juventusu. Ten mu údajne ponúkol štvorročnú zmluvu, ktorú by mal v najbližšom čase podpísať.

Podľa médií na Apeninskom polostrove by mal Pogba za sezónu zarobiť osem miliónov eur, ďalšie dva môže získať v bonusoch. V Juventuse by mal dostať dres s číslom desať, ten doteraz obliekal argentínsky útočník Paulo Dybala, ktorý opúšťa "starú dámu".

Pogba v minulosti pôsobil v Juventuse štyri sezóny, na Old Trafford odišiel v roku 2016. Vtedy išlo o rekordný prestup v hodnote 105 miliónov eur. Jeho kontrakt s United vypršal na konci júna.