Slovenský fanúšik musí byť po drafte NHL hrdý: Takto oslavujú najväčšie hviezdy

To nemôže nechať chladného žiadneho fanúšikom slovenského hokeja! Slovenský hokej zažil dnes v noci neuveriteľne úspešný draft do NHL.

Útočník Juraj Slafkovský sa stal draftovou jednotkou a prepísal historické tabuľky doposiaľ najúspešnejšieho Slováka Mariána Gáborika.

Toho si v roku 2000 vybrala Minnesota Wild z 3. miesta. To však nie je všetko. Hneď za Montrealom si vyberalo New Jersey a to siahlo opäť po Slovákovi. Vybralo si Šimona Nemca. No a v 1. kole si vybral Montreal aj Filipa Mešára. Trojica slovenských hokejistov sa po drafte stretla v útrobách montrealskej haly Bell Centre a ich nefalšovaná radosť sa stala hneď hitom internetu. A veru, nepozerá sa na ich radosť vôbec zle...