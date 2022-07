Kyrgios má šancu na prvý grandslam: Zranenému Nadalovi poslal pekný odkaz

Nick Kyrgios (27) sa prvýkrát v kariére dostal do singlového finále grandslamového turnaja, v ktorom sa stretne s víťazom piatkového súboja medzi Srbom Novakom Djokovičom a domácim Britom Cameronom Norriem.

Do finále Wimbledonu postúpil bez boja, keď hviezdny Španiel Rafael Nadal pre zranenie brušného svalstva z turnaja odstúpil.

"Ak by som pokračoval ďalej, zranenie by sa iba zhoršilo. Je mi to ľúto, že toto musím povedať," uviedol na sociálnej sieti vo štvrtok večer Nadal, ktorý má natrhnutý brušný sval.

Kyrgios, ktorý má šancu vyhrať prvý grandslam v kariére, svojmu zranenému súperovi poslal odkaz.

"Rôzni hráči, rôzne osobnosti. Dúfam, že tvoja rekonvalescencia prebehne dobre a všetci dúfame, že ťa skoro uvidíme zdravého. Do budúcna..." napísal Kyrgios k spoločnej fotografii s Nadalom.