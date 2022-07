Slovenky spoznali súperky finálového turnaja: Sú nám Austrálčanky súdené?

Súperkami slovenských tenistiek v B-skupine na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej v Glasgowe budú Austrálčanky a Belgičanky. Rozhodol o tom piatkový žreb v Londýne. Hrať sa bude 8.-13. novembra v Emirates aréne, do semifinále postúpia víťazi štyroch trojčlenných skupín.

Zverenky kapitána Mateja Liptáka mali v kvalifikácii voľný žreb, keďže ich pôvodný súper - Austrália - postúpil po suspendácii Ruska a Bieloruska priamo do finálovej skupiny.

Vlani v Prahe Slovenkám tesne ušiel postup medzi elitné kvarteto. Po prehre 1:2 so Španielskom a víťazstve 2:1 nad USA obsadili v tabuľke druhé miesto za Američankami, ktoré sa dostali do semifinále vďaka lepšiemu pomeru setov.

Piatkové žrebovanie hostila BBC a o zložení skupín rozhodla v televíznom štúdiu legendárna Američanka Billie Jean Kingová, bývalá svetová jednotka, po ktorej od roku 2020 pomenovali celú súťaž. Na základe rebríčka krajín figurovali Slovenky v druhom koši spoločne s Kanadou, USA a Kazachstanom. Z prvého koša im vytiahli Austrálčanky vo svojom strede s wimbledonskou štvrťfinalistkou Ajlou Tomljanovičovou - 44. hráčkou svetového rebríčka WTA. Vo vzájomnej bilancii prehrávajú Slovenky 0:2. V roku 1995 podľahli Austrálli 2:3 na tráve v Perthe a vo februári 2016 rovnakým výsledkom na harde v bratislavskom NTC. Nad Belgičankami vedú na zápasy 2:1, v predchádzajúcom dueli v roku 2009 zvíťazili v NTC 4:1. Belgická jednotka Elise Mertensová figuruje v rebríčku na 31. priečke.

Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška považuje skupinu za vyrovnanú. "Austrália i Belgicko sú ťažkí súperi, no ak dievčatá podajú výkony na hranici svojich možností a budú mať viac šťastia ako v Prahe, môžu prekvapiť a zabojovať o semifinále. Pikantné je, že sa stretneme s Austrálčankami, proti ktorým sme mali nastúpiť v kvalifikácii, sú nám súdené. Ashleigh Bartyová už ukončila kariéru, no stále je to kvalitný tím. Belgičanky Mertensová i Alison Van Uytvancková sú dobré hráčky, no majú výkyvy. Naše hráčky s nimi odohrali veľa zápasov. Je to otvorené, postúpiť môže ktokoľvek z trojice," povedal pre TASR Moška.

Žreb finálového turnaja Pohára Billie Jean Kingovej:

A-skupina: Švajčiarsko, Kanada, Taliansko

B-skupina: Austrália, SLOVENSKO, Belgicko

C-skupina: Španielsko, Kazachstan, Veľká Británia

D-skupina: Česko, USA, Poľsko