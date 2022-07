Šéf Bory o výkonoch Peťa Sagana na Tour: Chýba mu najdôležitejšia vec!

Na výraznejší úspech čaká. Šesť etáp, žiadne pódiové umiestnenie. Slovenský cyklista Peter Sagan (32) zatiaľ na tohtoročnej Tour de France prenikavejší výsledok nedosiahol.

V bodovacej súťaži o zelený dres je piaty, na vedúceho Wouta Van Aerta stráca už 112 bodov. Najlepším umiestnením je zatiaľ štvrté miesto.

Výsledky a forma rodáka zo Žiliny, ktorý na Tour de France štartuje po prvý raz v drese TotalEnergies, si všimol aj Ralph Denk, ktorý Saganovi ešte nedávno šéfoval v stajni Bora-Hansgrohe.

„Stále má v sebe potenciál na to, aby vyhrával preteky. Má to v sebe, to sa nedá stratiť z roka na rok,“ myslí si v rozhovore pre nemecký magazín Sportschau Denk.

„Za Sagana sme zaplatili veľké peniaze, to nie je žiadne tajomstvo. Musel dosahovať výsledky. A darilo sa mu to,“ prezrádza Denk, ktorý hľadá príčiny Saganovej slabšej formy. Myslí si, že slovenskému cyklistovi niečo chýba.

"Chýba mu to najdôležitejšie - sebavedomie. Víťazstvá mu nenaskakujú na konto tak často, ako predtým. Už nie je najrýchlejší a už nemá ani najväčšiu silu. Spolieha sa na to, že sa vyvezie na zadnom kolese niektorého zo súperov a potom zaútočí. Ale to je riskantná taktika. Netreba zabúdať na to, že už nie je najmladší. S pribúdajúcim vekom je fyzickej i mentálnej sily aj v jeho prípade menej, to je logické" dodal šéf Bory.