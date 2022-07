Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Martin Šviderský (19) zamieril po vypršaní kontraktu s Manchestrom United do UD Almeria. S nováčikom najvyššej španielskej súťaže podpísal zmluvu na päť sezón do 30. júna 2027.

Šviderský mal aj ponuku na predĺženie spolupráce v Anglicku, no po štyroch rokoch v akadémii "červených diablov" sa rozhodol pre zmenu dresu. Stal sa treťou letnou posilou Almerie po postupe z druhej ligy. "Devätnásťročný futbalista je ľavonohý defenzívny stredopoliar a univerzálny hráč, ktorý môže nastupovať aj v strede obrany," píše sa na oficiálnej stránke španielskeho klubu.