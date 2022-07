Pri debute prekonala troch víťazov Veľkej pardubickej: Jeden si vedľa nej ustlal!

Keby adrenalín bol žena, volal by sa Dominika Baranová (27). Bratislavčanke stačil jeden štart na to, aby sa stala historicky najúspešnejšou slovenskou jazdkyňou prekážkových dostihov. Ako úplne prvá totiž v tomto odvetví vyhrala!

Domča hneď pri svojom debute nad skokmi zvíťazila v Bratislave s Whirten. Podarilo sa jej to v konkurencii troch víťazov Veľkej pardubickej steeplechase: Čecha Jana Faltejska a krajanov Lukáša Matuského a Jaroslav Brečku.

Posledný spomenutý jazdec si tri prekážky pred cieľom tvrdo ustlal s Haileym. Dominika to kúsok od seba registrovala. Video odhalilo, ako sa obzrela: „Rešpekt mám, ale ešte sa mi pri koňoch nestalo, že by som pre strach do niečoho nešla. Človek nad tým rizikom, ktoré dostihy prinášajú, nesmie rozmýšľať.“

DORANTALA SA NA TERÉNNOM BICYKLI

V detstve sa krátko venovala gymnastike, celkovo je vraj gumená: „Pádov na tréningoch mám za sebou veľmi veľa, ale nikdy sa mi nič vážnejšie nestalo. Teda, pri koňoch. Pred dvoma rokmi som sa dorantala na terénnom bicykli.“

Baranovej pomohlo, že na petržalskej dráhe dennodenne trénuje. Práve na centrálnom hipodróme totiž so svojou „zeleno-žltou“ kombináciou pôsobí jej zamestnávateľ – tréner a zároveň majiteľ koní Ladislav Kubliha.

„Navyše, Whirten poznám už od žriebäťa, všetko som si s ňou ods...kákala. Hovoria o nej, že je ťažšie ovládateľná. V tom sme rovnaké, a preto svoje,“ smeje sa energická rebelka, ktorej 60 km/h v sedle takmer poltonového koňa nestačí: „Vlani som si kúpila motorku. Vždy ma to lákalo, akokoľvek ma tatko odhováral, že sa niekde dorazím. Zalamoval rukami, že už odmala sa musím rovnať chalanom. Hrala som s nimi futbal, hokej, lozila po stromoch.“ Teraz sa v lete vybíja plážovým volejbalom, v zime korčuľovaním.

NECHTY SI NEOSTRIHÁ

Keď práve nie rýchlosť, tak aspoň výška: Dominika sa rada štverá na interiérové lezecké steny a zdoláva horské ferraty, ktoré mnohým ľuďom spôsobujú závrat už pri pohľade na zábery z takýchto zážitkových aktivít: „Sem-tam za nimi cestujem do Rakúska. Už mi vlastne chýba len hĺbkové potápanie, však? To ma zatiaľ neoslovilo, v zime sa však otužujem v Draždiaku.“

Mama Anna bola pri tom, ale otec Vlastimil ani starší brat Matúš nevideli dostihovú historickú udalosť naživo, lebo mali koncert svojej skupiny Elán Tribute. „Týmto smerom ma to nikdy neťahalo, hoci to mám v rodine. Spievať by som sa hanbila a gitarové pokusy sa okamžite skončili tým, že by som si musela ostrihať nechty,“ vysvetľuje adrenalínová Dominika, ktorá vyštudovala obchodnú akadémiu aj špecializovanú koniarsku školu.

Na Veľkej pardubickej steeplechase zatiaľ štartovalo osem žien – ani jedna Slovenka. Už v roku 1937 triumfovala grófka Lata Brandisová. Veľká národná steeplechase v Liverpoole už mala 19 adeptiek a minulý rok zvíťazila írska džokejka Rachael Blackmorová. „Prekážkové dostihy ma očarili a neodmietnem žiadnu príležitosť,“ vyhlasuje Dominika Baranová.