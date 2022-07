Filip Mešár mal po drafte dôvod na oslavu: Bola to bláznivá noc pre Slovensko

Filip Mešár (18) zavŕšil historickú noc pre Slovensko, keď si ho ako tretieho hokejistu spod Tatier vybrali v 1. kole draftu zámorskej NHL.

Doteraz sa táto pocta dostala najviac dvom Slovákom v jednom roku. Osemnásťročný útočník zamieril do Montrealu Canadiens, kde sa stretne s draftovou jednotkou Jurajom Slafkovským.

Šimon Nemec išiel v 1. kole z druhého miesta do New Jersey. Všetci traja kamaráti sa po historickej udalosti stretli v útrobách montrealského Bell Centra a spolu sa tešili a objímali.

"Je to pre mňa úžasné. Bola to bláznivá noc pre Slovensko, veľmi sa mi to páčilo a užil som si to. Ideme s Jurajom obaja do Montrealu, bude ľahšie sa adaptovať. Sme naozaj dobrí priatelia. Teraz bude už všetko dobré," vyznal sa Mešár pre klubovú stránku.

Doteraz sa stalo len raz, že si jeden klub vybral dvoch Slovákov v prvom kole. V roku 1999 sa o to postarali v New Yorku Islanders, keď z 10. miesta draftovali Branislava Mezeia a z 28. ďalšieho obrancu Kristiána Kudroča. Teraz siahol Montreal po dvoch kamarátoch.

"Poznáme sa veľmi dlho, odkedy sme boli deti. Sme naozaj veľmi dobrí priatelia. Vlani sme boli spolu na dovolenke. Je fantastické, že sme tu mohli spolu tráviť čas. Bude skvelé byť v Montreale s jedným z mojich najlepších priateľov. A taktiež sme obaja veľkí kamaráti aj so Šimonom Nemcom," pokračoval Mešár, podľa ktorého si Slafkovský zaslúžil post jednotky: "Myslím si, že je najlepšie pripravený hráč pre NHL. Je vysoký, silný a má skvelú strelu a zmysel pre hokej. Je to najlepší hráč v tomto drafte a zaslúži si prvé miesto."

Mešár odohral uplynulú sezónu v HK Poprad, v 37 dueloch základnej časti nazbieral 16 bodov (8+8), v šiestich stretnutiach play off pridal tri góly a asistenciu. V slovenskej extralige odohral aj predchádzajúcu sezónu a získal 18 bodov (6+12) v 51 zápasoch. Vlani i predvlani reprezentoval Slovensko na juniorskom šampionáte a v príprave si už pripísal štarty aj v A-tíme.

"Som veľmi kreatívny hráč. Mám dobré korčuľovanie, techniku, som rýchly, no musím popracovať na fyzickej hre a hre v defenzíve. Presilovky a tvorba hry, to sú moje najlepšie činnosti. Keď som bol mladší, hrával som centra, no v posledných dvoch rokoch v Poprade som začal hrať na krídle a tam sa cítim komfortnejšie," opísal sa Mešár fanúšikom Montrealu a prezradil aj svoje plány na nasledujúcu sezónu:

"Chcem ísť do Severnej Ameriky alebo vyskúšať nejakú európsku ligu, ako sú švédska SHL či fínska Liiga. No myslím si, že môj najväčší záujem je prísť do zámoria."