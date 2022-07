Vydarený vstup Ružomberčanov do pohárovej Európy: Na domácej pôde zaslúžene zvíťazili

Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v úvodnom zápase 1. predkola Európskej konferenčnej ligy nad FK Kauno Žalgiris 2:0. Fortunaligového vicemajstra dostali do výhodnej pozície vlastný gól hosťujúceho kapitána Linasa Pilibaitisa v 13. minúte a Štefan Gerec, ktorý po zmene strán zvýšil náskok MFK.

Odveta je na programe 14. júla o 18.00 SELČ v meste Marijampolé. Na víťaza slovensko-litovskej konfrontácie čaká v 2. predkole lepší z dvojice Derry City (Írsko) - FC Riga (Lotyšsko).

Úvodný zápas 1. predkola Európskej konferenčnej ligy:

MFK Ružomberok - FK Kauno Žalgiris 2:0 (1:0)

Góly: 13. Pilibaitis (vlastný), 68. Gerec. ŽK: Maslo (Ružomberok). Rozhodoval: Orlic (Mold.), 2229 divákov.

Ružomberok: Krajčírik - Fabiš, Maslo, Mojžiš, Madleňák - Luterán - Gerec (73. Kelemen), Kochan, Domonkos (61. Lichý), Regáli (73. Morong) - Bobček (61. Tučný)

Kauno: Mikelionis - Vaitkunas, Dapkus, Šilkaitis (56. Anisas), Pejič - Pilibaitis (83. Kayode) - Bahlouli (56. Sangare), Girdvainis, Naah, Sirgedas (70. Trotman) - Thuique

Hostia pricestovali na Liptov v solídnej forme. V predošlých šiestich zápasoch na domácej scéne nenašli premožiteľa a na Slovensku sa chceli pokúsiť o natiahnutie tejto série. Žalgirisu patrila prvá šanca stretnutia, v 7. minúte Sirgedas nebezpečne hlavičkoval a poriadne natiahol ružomberského brankára Krajčírika. Hneď vzápätí sa po rohovom kope Litovčanov zrodila ďalšia nepríjemná situácia, ktorú však domáci ustáli bez ujmy.

Postupne sa aj oni začali osmeľovať a tlačiť sa pred bránku súpera. V 13. minúte podnikli Ružomberčania rýchly útok, po ktorom si Pilibaitis zrazil strieľaný center Madleňáka do vlastnej bránky - 1:0. Úvodný gól pomohol slovenskému zástupcovi zbaviť sa počiatočnej nervozity a získať zdravé sebavedomie, lenže náskok do prestávky zvýšiť nedokázal. V 20. minúte napriahol spoza šestnástky Regáli, Mikelionisa však neprekvapil. Naopak, počas prevahy MFK sa zrodil nádejný brejk Sirgedasa, no hosťujúci krídelník s ním nenaložil podľa predstáv.

Liptáci vo svojej aktivite pokračovali aj po návrate zo šatní. V 60. minúte z parádnej parkety, spoza veľkého vápna, vystrelil nikým neatakovaný Luterán a tesne minul cieľ. V 68. minúte vypukla na ružomberskom štadióne ďalšia gólová radosť, keď vydarený center Fabiša usmernil nezadržateľnou hlavičkou do siete Gerec - 2:0.

Ďalšiu dobrú príležitosť na zvýšenie skóre mal striedajúci Lichý, z ôsmich metrov však nemal presnú mušku a lopta preletela nad bránu. Ružomberok sa až do konečného hvizdu usiloval o strelenie tretieho gólu. Blízko k nemu bol Kelemen, ale osamotený hlavou minul cieľ. Aj dvojgólový náskok však stavia Ružomberok pred odvetou do pozície jasného favorita na postup.