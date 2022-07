Bolesť už bola neznesiteľná: Rafael Nadal po dlhom uvažovaní rozosmutnil všetkých fanúšikov

Španielsky tenista Rafael Nadal (36) pre zranenie brušného svalstva odstúpil z grandslamového turnaja vo Wimbledone. Austrálčan Nick Kyrgios tak bez boja postúpil do finále dvojhry. V nedeľu v ňom nastúpi proti víťazovi duelu medzi najvyššie nasadeným obhajcom titulu Srbom Novakom Djokovičom a domácim Britom Cameronom Norriem. Informovala o tom agentúra AFP.

„Zranenie brušného svalstva mi neumožní nastúpiť na piatkové semifinále proti Nickovi Kyrgiosovi. Všetci ste videli, že štvrťfinálový duel proti Taylorovi Fritzovi som dohral v bolestiach. Dnešné lekárske vyšetrenie ukázalo, že tam mám sedemmilimetrovú trhlinu," uviedol na štvrtkovej večernej tlačovej konferencii Nadal, ktorý tak stratil šancu získať v tomto roku kalendárny Grand Slam. Španiel nenašiel premožiteľa na Australian Open ani na Roland Garros a na konte má rekordných 22 grandslamových singlových titulov.

Nadal tvrdí, že rozhodnutie nepokračovať na turnaji sa nerodilo ľahko. „Celý deň som premýšľal, či odstúpiť z turnaja alebo to skúsiť. Napokon som však dospel k záveru, že by nemalo zmysel odohrať semifinále v bolestiach. Nemal by som reálnu šancu vyhrať zápas. Ak by som nastúpil, môj zdravotný stav by sa mohol ešte zhoršiť. Zranenie by mohlo ohroziť moju ďalšiu kariéru."