Nič viac mu už k šťastiu nechýba: Max Verstappen naznačil, kedy môžeme očakávať jeho odchod z Formuly 1

Úradujúci majster sveta Formuly 1 Max Verstappen (24) naznačil, kedy môžeme očakávať koniec jeho kariéry. Do dôchodku by vraj mohol odísť v závere aktuálneho kontraktu, ktorý má uzavretý so stajňou Red Bull.

Detský sen si splnil už vlani, keď prekazil víťaznú sériu Lewisa Hamiltona a stal sa svetovým šampiónom F1 po kontroverznom a dramatickom konci. Veľkolepý triumf oslávil predĺžením zmluvy s Red Bullom, ktorá mu ročne prinesie až 50 miliónov eur.

Holanďana kontrakt zaväzuje do roku 2028. Práve za šesť rokov by mohol Verstappen opustiť kráľovnú motoršportu natrvalo. V tom čase by mal síce iba 31 rokov, no za to už 14 sezón v F1. „Možno skončím. V tej dobe už budem mať niečo najazdené. Ale dosť záleží na tom, ako bude jazdiť auto a či budem stále bojovať o stupne víťazov," povedal Max pre holandský Telegraaf.

„Nedokázal by som jazdiť vzadu. Radšej by som išiel o triedu nižšie. V súčasnosti by som však nechcel pretekať za iný tím. Keď to funguje, prečo to meniť?" zamyslel sa Verstappen.