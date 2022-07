Manažér o spolupráci s Véghom: Attilu som dostal za odmenu, aj vďaka Rytmusovi!

Patrí medzi najznámejších a najskúsenejších manažérov vo svete MMA a hudby na Slovensku. Pred vstupom do sveta zmiešaných bojových umení bol Dalibor Frankovič (44) manažérom značky MTV pre TV Nova, popritom organizoval hudobné festivaly v Česku, kam dotiahol najväčšie mená rapovej scény, ako sú Rick Ross, Wu Tang Clan, Guru, Ice Cube, Lil Wayne. Roky bol manažérom Rytmusa a aktuálne spolupracuje s Attilom Véghom (36).

Hneď na začiatku prezradí myšlienku, ktorej sa v tejto práci treba držať. „Manažér má stáť v úzadí. Najhoršie je, keď sa snaží byť na úrovni interpreta. Od tohto musíš upustiť. Ty si totiž ten, kto má zabezpečiť osobnosti čo najlepší servis.“

MMA je podľa Dalibora stále neorané pole, do ktorého nie je jednoduché naskočiť. Za to, že sa dostal do tohto prostredia, je vďačný najmä Rytmusovi, ktorému sekundoval pri prípravách boxerského zápasu s raperom Marpom (2018) a práve tam sa stihol zoznámiť s Attilom.

„Rozprával mi, že kedysi obchádzal s papierom sponzorov. Potreboval sto - dvesto eur na kemp. Nebolo to v začiatkoch jednoduché. Ani dnes však doba nenahráva športu v oblasti financovania. Úspešní sú tí, čo majú výsledky a vedia pracovať so sociálnymi sieťami,“ ozrejmil Frankovič.

Attila Végh je jednou z najvýraznejších osobností na Slovensku. A to nielen pre športové úspechy. „Hovorievam, že po rokoch v šoubiznise som dostal Attilu za odmenu. Je to zlatý chalan. Charizmatický, dobrosrdečný. Vie povedať zázračné slovíčka prosím, ďakujem. To je v šoubiznise mimoriadne vzácne. Pretože, úprimne, sa to v tomto prostredí nenosí a on to všetko má,“ konštatoval manažér.