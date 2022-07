Futbalové legendy o úvahe angažovať za trénera reprezentácie Taliana: Prečo berieme niekoho z ulice?

Benvenuto, Francesco Calzona (53)? Slovenský futbalový zväz sa vydal po talianskej stope. Výkonný výbor poveril šéfa Jána Kováčika (58), aby rozbehol rokovania so súčasným technickým koučom SSC Neapol.

Post trénera našej reprezentácie je voľný od odvolania Štefana Tarkoviča (49) za nepresvedčivé výkony a výsledky v úvode Ligy národov. Národný tím dohrá zvyšné dva septembrové duely B-divízie už s novým menom na lavičke

Po prvý raz v histórii by to mohol byť tréner mimo Slovenska a Česka. Spočiatku sa hovorilo o Ivanovi Hašekovi, ktorý mal v pláne po ukončení angažmánu pri reprezentácii Libanonu vrátiť sa do Európy. Český kouč z hry nevypadol, no momentálne je v kurze Talian Calzona.

Vedeniu futbalového zväzu ho odporučil dlhoročný hráč „Partenopei“ Marek Hamšík, ktorý nedávno ukončil reprezentačnú kariéru. Calzona je večným asistentom. Nikdy nebol prvým trénerom. Od začiatku vlaňajšej sezóny je súčasťou realizačného tímu Luciana Spallettiho v Neapole. „Zdá sa mi absurdné dávať príležitosť niekomu, kto nemá za sebou trénerskú minulosť. To sme mohli vytiahnuť aj dobrého trénera z našej 3. ligy. Napríklad z Považskej Bystrice, ktorá vyhrala túto súťaž. Alebo Stana Vargu. Ten postúpil s Banskou Bystricou do prvej ligy a hrával aj v reprezentácii. Prečo neoslovíme jeho?“ zamyslel sa pre Nový Čas bývalý skvelý reprezentant Ľubomír Moravčík.

Francesco Calzona, il tattico che vendeva caffè: dall'Eccellenza al Napoli https://t.co/Je0wjJDkD8 pic.twitter.com/VVJzU7lG6c — GOAL Italia (@GoalItalia) April 10, 2016

Prezident zväzu Kováčik už avizoval, že do nového zahraničného trénera mieni investovať viac, ako bolo zvykom. Čech Pavel Hapal a Tarkovič zarábali mesačne 15 000 eur. Calzona má za sebou ako asistent takmer 400 zápasov. „Je v podstate jedno, kto nastúpi na post kouča. Domáceho adepta nemáme a skúsený zahraničný tréner do slovenského futbalu nepôjde, lebo by to bol pre neho krok späť. Sami sme sa dostali do slepej uličky,“ poznamenal niekdajší tréner našej 21-ky Milan Lešický.

Skúša futbalový zväz paralelu s momentálne úspešnejším hokejom? Jeho reprezentáciu prevzal pred piatimi rokmi Kanaďan Craig Ramsey, ktorý pôsobil dovtedy v NHL častejšie ako asistent trénera. Vo februári priviedol Slovákov k bronzu na olympiáde v Pekingu. „Každý, kto si vygoogli meno Ramsay, hneď vie, že v NHL odohral viac ako tisíc zápasov a vyhral aj Stanley Cup. Jeho meno je fanúšikom hokeja dostatočne známe,“ dodal Moravčík pri porovnaní s Calzonom.

Čo si myslia o nápade zväzu osobnosti?

Je to ako lotéria - prvá cena alebo nič!

Milan Lešický, bývalý tréner SR 21

Takáto nominácia je ako ťah športky. Môže byť z toho výhra prvej ceny, ale aj desaťkrát nič. Nik nevie, či je to dobré, alebo zlé. U nás nie je vôbec odskúšaný model so zahraničným trénerom. Čechov beriem ako domácich, lebo poznajú problematiku. Ťažko hovoriť, či bude Talian vyslovene neúspešný, alebo prinesie nejaký progres. Vždy bol len asistentom, ktorý plnil príkazy napriek tomu, že mohol byť dobrý odborník. Problémom je aj generačná výmena. Nemáme náhradu za tých, ktorí odišli. To je veľká nevýhoda. Keby bolo mužstvo skonsolidované a máme hráčov, ktorí hrávajú pravidelne v lepších európskych ligách, tak by to bolo iné.

Neviem, prečo ideme touto cestou!

Ľubo Moravčík, 38-násobný reprezentant SR

Ak by to bol renomovaný tréner, tak nemôžeme ísť proti prúdu. No ak ide o neznámeho človeka a navyše iba asistenta, tak to nie je záruka kvality. Máme u nás dosť hráčov i trénerov z minulosti, ktorí by boli schopní viesť národný tím. Neviem, prečo ideme touto cestou. Tréner reprezentácie by mal byť osobnosťou. Hráči musia z neho cítiť tlak, keď pred nich predstúpi. Toto je reprezentácia národa, a nie nejaký klub, ktorý musí zaplatiť trénerovi, aby prišiel. Mal by to byť človek, ktorého poznajú aj fanúšikovia, nie iba odborná verejnosť. To mi dosť prekáža, že to tak nie je. Zaráža ma, že nehľadáme možnosť dať priestor našim, ale berieme niekoho, s prepáčením, z ulice v Taliansku.