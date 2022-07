Talian Fognini sa obul do Nadala: Čo mu na Španielovi nesedí?

Fanúšikovia španielskeho tenistu Rafaela Nadala (36) šalejú. Ich hrdina je už v semifinále Wimbledonu a to má podľa vlastných slov pomerne vážne zranenie brušného svalstva.

Štvrťfinále proti Američanovi Fritzovi rozhodol až v supertajbrejku, pričom počas zápasu mu otec aj sestra z tribúny radili, aby kvôli zraneniu radšej duel skrečoval. Rafa sa pritom vyjadril, že netuší, či bude môcť hrať semifinále. Bolesť je vraj príliš veľká....

To vytočilo jeho súpera z kurtov Taliana Fabia Fogniniho a do grandslamového rekordéra sa poriadne oprel! V jeho stories na Instagrame sa totiž objavil výrez z článku, kde tenista podčiarkol časť, ktorá spomína Nadalovo zranenie a fakt, že sa dokázal aj napriek bolesti a indispozícii vrátiť do zápasu.

"Ľudia, prestaňte veriť všetkému, čo čítate. Prosím," spochybnil nepriamo Nadalove ťažkosti. Kde je pravda, vie iba Nadal. Pravdou ale je, že jeho telo je poriadne zhumpľované. Z tenisu!