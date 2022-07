Nadala trápi veľká bolesť na Wimbledone: Pred semifinále vyzdvihol kvality súpera

Španielsky tenista Rafael Nadal (36) sa v piatok predstaví aj v treťom tohtoročnom grandslamovom semifinále. Prebojoval sa doň napriek bolestiam brucha i nepriaznivému stavu po troch setoch. Nad Američanom Taylorom Fritzom vyhral v piatom sete supertajbrejk 10:4 a stretne sa s Austrálčanom Nickom Kyrgiosom.

Nadal požiadal v druhom sete o ošetrenie, no jeho pohyb bol počas celého zápasu, ktorý trval štyri hodiny a 20-minút, obmedzený. Tridsaťšesťročný Španiel však opäť ukázal neskutočnú psychickú a fyzickú odolnosť a Američanovi Fritzovi nedal v závere jeho prvého grandslamového štvrťfinále šancu.

V pozápasovom vyjadrení Nadal priznal, že si nie je úplne istý, či mu bolesti nezabránia predviesť "svoju hru" v semifinále: "Moje telo je vo všeobecnosti v poriadku, ale brušná oblasť nie je na tom dobre. Musel som však nájsť spôsob, ako vyhrať. Vo viacerých momentoch som si myslel, že nebudem môcť dokončiť zápas, no atmosféra na kurte bola špeciálna. Úprimne, veľmi si užívam, keď hrám takéto zápasy. Fritz je skvelý hráč, patrí mu všetka česť. Nebolo to pre mňa vôbec jednoduché, takže som veľmi rád, že som sa prebojoval do semifinále."

Španielsky matador sa nerád vzdáva, bol to už jeho 351. grandslamový zápas a na turnajoch "veľkej štvorky" odstúpil zo zápasu len trikrát (proti Andymu Murraymu na Australian Open 2010, Marinovi Čiličovi na Australian Open 2018 a proti Juanovi Martinovi del Potrovi na US Open 2018). Na všetkých tenisových turnajoch ATP nastúpil na 1275 zápasov a len 9 z nich nedohral. „Nerád to robím,“ poznamenal Španiel.

Proti Fritzovi predviedol na záver to najlepšie, v supertajbrejku viedol 5:0. Američan sa síce pokúsil o zdramatizovanie, ale ďalších päť potrebných bodov získal Nadal s prehľadom, keď sa oprel o svoje skúsenosti a paradoxne aj o kondíciu v dlhších výmenách. Fritz bol po zápase sklamaný: „Pravdepodobne to bolí viac ako ktorákoľvek predchádzajúca prehra. Po skončení zápasu som tam sedel a chcelo sa mi plakať."

Nadal predĺžil svoju víťaznú sériu na grandslamoch 2022 na 19:0, na vlastný rekord z roku 2010 mu chýbajú tri úspešné stretnutia. Po triumfoch na Australian Open i Roland Garros je dva zápasy od wimbledonského primátu. Tridsaťšesťročný Španiel napriek všetkým doterajším úspechom nikdy nevyhral prvé tri grandslamové turnaje po sebe. Bol však úspešný vo všetkých ôsmich štvrťfinálových dueloch.

Nadal má dva dni na zotavenie? „Cítim sa fajn, dúfam, že do piatka stihnem dobre zregenerovať. Nick je skvelý hráč na všetkých povrchoch, ale najmä na tráve. Bude to veľká výzva a ak chcem uspieť, musím podať stopercentný výkon.“

Čeliť bude Kyrgiosovi, ktorý vo štvrťfinále vyhral nad Čiľanom Cristianom Garinom v troch setoch a po prvý raz sa dostal do grandslamového semifinále. Nadal má s Austrálčanom bilanciu vzájomných zápasov 6:3.