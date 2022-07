Draft NHL v priamom prenose na RTVS: Zažije Slovensko najúspešnejšiu noc?

Už štvrtkový večer prinesie rozlúštenie tajničky, kto sa stane jednotkou tohtoročného draftu nováčikov do zámorskej hokejovej NHL. Z prvej priečky si bude vyberať Montreal Canadiens, ktorý je tiež hostiteľom dvojdňovej akcie.

Dlhodobo bol favoritom na post draftovej jednotky kanadský center Shane Wright, no v ostatných týždňoch sa čoraz častejšie na tomto poste skloňuje aj meno slovenského krídelníka Juraja Slafkovského, najmä po mimoriadne vydarenou olympijskom turnaji v Pekingu. Tam ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča podujatia, siedmimi gólmi v siedmich dueloch totiž potiahol Slovákov k zisku historického bronzu.

Osemnásťročný Košičan už je v dejisku draftu a za sebou už má aj mediálne povinnosti. Na otázku, či si Habs z prvej priečky vyberú práve jeho, pohotovo a s úsmevom odpovedal: "Neviem. Musím sa na to spýtať zástupcov klubu." Slafkovský sa vo štvrtok pravdepodobne stane najvyššie draftovaným Slovákom, doteraz je maximom 3. priečka Mariána Gáboríka z roku 2000.

Agentúra AP pripomenula, že Slovensko môže zaznamenať pri výbere nováčikov "dvojitý zásah". Ak by totiž domáci Canadiens siahli po Slafkovskom, klub New Jersey Devils by si z druhej priečky mohol vybrať jeho krajana Šimona Nemca, keďže mladých centrov má dostatok. Alternatívou za Nemca môže byť pre "diablov" aj český bek David Jiříček.

"Jasná jednotka nie je. Väčšinou je tu niekto taký, preto je tohtoročná situácia tak unikátna. V popredí sú veľmi dobrí hokejisti, ktorí hrajú na rôznych postoch. Dopadnúť to môže akokoľvek, ich predpokladaný strop sa totiž nachádza na podobnej úrovni," myslí si Tom Fitzgerald, generálny manažér tímu New Jersey Devils.

Hokejový expert Bob McKenzie z TSN vo svojej prognóze na najvyššiu priečku zaradil Juraja Slafkovského, čo môže veľa napovedať. McKenzie totiž od roku 2009 bez jediného zaváhania správne predpovedal, koho si v drafte nováčikov vyberú z prvého miesta.

Priamy prenos na RTVS

Tohtoročný vstupný draft zámorskej hokejovej NHL sa môže stať historicky najúspešnejším v dejinách slovenského hokeja. RTVS odvysiela jeho 1. kolo z kanadského Montrealu exkluzívne v priamom prenose v televíznom aj online vysielaní v piatok v noci o 1.00 SELČ na :Športe.

"Teším sa, že draftová noc v Montreale bude výnimočná pre Slovensko. Naši mladí hokejisti v posledných rokoch ukazujú, že sa nemusíme báť o budúcnosť slovenského hokeja. RTVS získala vysielacie práva na priamy prenos draftu NHL 2022 a súčasťou balíka sú aj exkluzívne sprievodné relácie,“ vyjadril sa riaditeľ sekcie športu RTVS Matej Hajko. Diváci si tak budú môcť program pozrieť následne aj v reprízach a koncom júla odvysiela RTVS aj šou NHL, venovanú práve draftu.

Priamo do Montrealu poslala RTVS aj štáb s redaktorom Patrikom Mitasom, ktorý pripraví exkluzívne rozhovory pre vysielanie :Športu. Pre verejnoprávnu televíziu poskytne vyjadrenie k draftu aj doteraz najvyššie umiestnený Slovák Marián Gáborík (č. 3 v roku 2000), ako aj tréner slovenskej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš, pod ktorým všetci draftoví adepti pôsobili v mládežníckych výberoch.