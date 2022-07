Čo bol najväčší problém Slovana? Tréner Weiss: Išiel som do rizika, beriem to na seba!

Futbalistom Slovana Bratislava nevyšiel v stredu prvý krok v Lige majstrov podľa predstáv. Zverenci Vladimíra Weissa st. (57) iba remizovali v prvom dueli prvého predkola na domácej pôde s gruzínskym Dinamom Batumi 0:0, hoci väčšiu časť zápasu mali početnú prevahu.

V základnej zostave "belasých" figurovali aj nové tváre - Juraj Kucka a Eric Ramirez. Venezuelský útočník sa pridal k tímu len minulý týždeň a aj keď sa gólovo presadil pri svojom zápasovom debute v príprave na pôde Zbrojovky Brno, v stredu vyšiel naprázdno. "Išiel som do rizika, beriem to na seba. Nasadil som hráčov, ktorí sú tu krátko. Ďalší mali reprezentačnú prestávku, ktorá im optimálnu prípravu neumožnila. Aj tak sa musíme viac presadiť, lepšie sa hýbať a dať gól z prvej šance," uviedol k stretnutiu tréner Weiss, ktorý v druhom polčase poslal na ihrisko aj Gruzínca Giorgiho Čakvetadzeho. Ten si tak rovnako odkrútil v drese Slovana premiéru.

Slovan čaká na budúci týždeň v stredu náročná úloha - vybojovať si postup na ihrisku súpera. "Vždy sa dá zlepšiť, v Gruzínsku budú mať domáci podporu fanúšikov, ale ja verím, že postúpime. Máme dobrých hráčov, musíme si len viac porozumieť," tvrdí kouč slovenského šampióna.

Jeho tím podržal viackrát brankár Adrián Chovan, hostia mali často navrch aj napriek tomu, že prišli v 42. minúte o kapitána Mamuku Kobachidzeho. Ten dostal druhú žltú kartu za faul na Tigrana Barseghjana. "Dobre bránili a je jedno, že boli desiati. Mali dobré postavenie a my sme sa nepresadili. Pokúsili sme sa to roztiahnuť, šance mali Medveděv i Zmrhal, no nepodarilo sa nám to," okomentoval hru v prevahe Weiss. Následne pochválil aj Chovana: "Hral dobre, vychytal dve ťažké strely a podržal mužstvo. Tak to má byť, je jednotkou a ja mu verím."

Slovan potreboval doma skórovať, ale trápil sa v koncovke. "Ofenzívna štvorica neukázala, čo v nej je. Máme týždeň na to, aby sme sa v tom zlepšili," uzavrel kormidelník, ktorý verí, že Slovan odvetu zvládne a v druhom predkole sa predstaví proti úspešnejšiemu z dvojice FC Tobol Kostanaj a Ferencváros Budapešť. Stretnutie týchto dvoch tímov sa skončilo v stredu rovnako bezgólovou remízou.