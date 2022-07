Peklo na Tour de France: Spadol Sagan, oveľa horšie ale dopadol jeho tímový kolega

Piata etapa pretekov Tour de France poslala cyklistov na staré kamenné cesty, ktoré preslávila francúzska klasika Paríž-Roubaix.

Peklo Severu, ako sa jej pre jej náročnosť hovorí. Mnohí šéfovia tímov zhodne vravia, že "pavé" nepatria na Tour. Prinášajú chaos, pády a zranenia.

A presne to priniesla 5. etape Tour de France. Pred začiatkom úseku s kockami skončil na zemi aj slovenský cyklista Peter Sagan. Našťastie, sa mu nič vážne nestalo, rýchlo sa pozviechal a vrátil do pelotónu.

"Na to, ako som spadol, tak sa cítim celkom v pohode. Mám trocha oškretý bok na zadnici. Neviem, či bolo niečo na ceste, ale ustrelilo mi bicykel. Potom ma začala bolieť noha, asi som si udrel nerv. Povedal som si, že kašľať na to,“ okomentoval situáciu v cieli etapy pre RTVS Peter Sagan.

Na sociálnej sieti neskôr dodal: "Nebol to deň, v ktorý by som dúfal, ale pretekať na pavé je vždy vzrušujúce. Blahoželám Edvaldovi, bol to tak blízko víťazstva."

Oveľa horšie ako Sagan dopadol jeho tímový kolega Daniel Oss. Ten z Tour napokon odstúpil.

Skúsený jazdec mal tvrdú kolíziu s fanúšikmi práve na úseku s dlažobnými kockami.

Oss na pravej strane sektora narazil do dováka, od ktorého sa odrazil do ďalšieho diváka nakrúcajúceho si videá na mobile. Viacerí tvrdia, že k takejto situácii sa dalo predísť, keby diváci rešpektovali bezpečnostné odstupy od jazdcov.

Oss do cieľa napokon prišiel s 13-minútovou stratou na víťazného Clarka. Dodatočné vyšetrenia v nemocnici odhalili zlomeninu krčbého stavca. Tím TotalEnergies krátko po polnoci na sociálnej sieti informoval, že Oss z Tour odstupuje.

Na zemi sa ocitol aj vedúci pretekár, Belgičan Wout van Aert, Steven Kruijswijk či Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates).