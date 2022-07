Lietali päste, poháre a ozýval sa piskot! Kapitán Slovana Weiss mladší: Takto sa pustil do fanúšikov

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov s FC Dinamo Batumi 0:0.

Domáci si na Tehelnom poli vytvorili viacero šancí, ani jedna strela však neskončila v sieti ich gruzínskeho súpera. Presadiť sa nedokázali napriek tomu, že väčšiu časť zápasu odohrali v početnej prevahe. „Sú rozohraní, naša kondícia nie je ideálna. Začnem od seba – som prvý, kto sa musí pozrieť do zrkadla. Nebojím sa tejto zodpovednosti. Nemali sme v tíme jediný dobrý výkon. V odvete musíme pridať. Verím, že v tomto týždni dobre potrénujeme a postúpime,“ prezradil po zápase kapitán tímu Vladimír Weiss ml.

O postup môžu zabojovať v odvete, ktorá je na programe v stredu 13. júla v Batumi. Víťaz dvojzápasu nastúpi v 2. predkole LM proti lepšiemu z dvojice FC Tobol Kostanaj a Ferencváros Budapešť. Stretnutie týchto dvoch tímov skončilo v stredu takisto bezgólovou remízou.

Futbalisti Slovana po zápase zamierili poďakovať fanúšikom, no všetko sa zvrhlo. Z tribún sa ozýval piskot a na hraciu plochu nahádzali poháre. Fanúšikovia Slovana sa nakoniec pobili s usporiadateľmi, čo sa Weissovi mladšiemu nepáčilo. „Keby chodili každý zápas, bral by som, že dnes kričali, že chcú Slovan. Ale tri štvrtiny z nich tu celú sezónu neboli a potom prídu na jeden zápas. Za minulú sezónu a za to, ako sme dnes chceli, sme si toto nezaslúžili. Aj keď náš výkon nebol taký, aký sme si predstavovali, nikto to neodflákol,“ dodal Weiss ml.