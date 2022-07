Hrával aj so Šatanom: Zomrel dlhoročný obranca († 53) NHL

Niekdajší kanadský obranca pracoval od roku 2007 ako skaut San Jose Sharks. V NHL odohral 17 sezón v období 1989-2006 a hral za Winnipeg, Chicago, Hartford, Edmonton, Tampu Bay, San Jose, Colorado, Toronto a Calgary.



Former NHL defenseman Bryan Marchment has passed away at the age of 53.

Former NHL defenceman Bryan Marchment died unexpectedly Wednesday in Montreal at the age of 53. Marchment was attending the NHL draft in Montreal as a scout for San Jose Sharks.