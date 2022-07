Neskutočná gólová paráda! Brazílčan vystrihol kandidáta na gól roka

V rámci japonskej J1 League zachránil Everaldo remízu domácemu tímu Kashima Antlers v súboji s Cerezo Osaka. Neuveriteľnými „nožničkami“ sa 30-ročný futbalista blysol v 89. minúte duelu.

Po ukážkovom prebratí lopty v pokutovom území súpera si Everaldo prehodil loptu cez hlavu obrancu, čím sa dostal od bránky ďalej, než si pôvodne želal. Namiesto kontroly lopty sa však rozhodol akrobaticky vystreliť z veľmi ostrého uhla a skončilo to ukážkovým gólom.

Lopta preletela ponad bezmocného brankára Osaky a spoluhráči Everalda nemohli uveriť vlastným očiam. Zázračný zásah na 3:3 znamená, že Kashima Antlers zostáva v tabuľke J1 League na druhom mieste, päť bodov za vedúcou Jokohamou FM.

Brazílčanov gól bol zatiaľ len jeho druhým v ligovom ročníku 2022, veľkú časť aktuálnej sezóny totiž vynechal pre zranenie slabín.

🤯🤯🤯 WHAT A GOAL! 🔥⚽️



🇧🇷🦌 EVERALDO with the BICYCLE KICK of all BICYCLE KICKS for Kashima Antlers! 😱🚲 pic.twitter.com/vedfFfyYjS