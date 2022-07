Pád Sagana aj lídra pretekov: Piatu etapu si po špurte uchmatol Clarke

Austrálsky cyklista Simon Clarke triumfoval v stredajšej 5. etape 109. ročníka Tour de France. V záverečnom špurte vedúcej skupiny zdolal Holanďana Tacoa Van den Hoorna, tretí finišoval Nór Edvald Boasson Hagen.

Belgičan Wout van Aert si udržal žltý dres. Slovák Peter Sagan v drese TotalEnergies zaostal a nebojoval o popredné priečky.

Na cyklistov v stredu čakali dlažobné kocky. Hneď po štarte sa dostala do úniku trojica - Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Van den Hoorn (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) a Hagen (TotalEnergies).

Z pelotónu sa postupne utrhli ešte aj Neilson Powless (EF Education), Clarke (Israel Premier Tech), Alexis Gougeard (B&B Hotels - KTM) a vytvorili šesťčlenný únik.

Prvá polovica etapy bola jednoduchšia. Šprintérsku prémiu v Mérignies prešiel najprv únik a v pelotóne sa bojovalo o 7. miesto a body do súťaže o zelený dres. Fabio Jakobsen (Quick-Step) bol najrýchlejší z balíka a získal 9 bodov.

Za ním skončila dvojica Wout Van Aert, Christophe Laporte (2x Jumbo). Sagan obsadil 10. miesto, pripísal si do súťaže o zelený dres 6 bodov. Jeho strata na Van Aerta sa však zvýšila na 92 bodov. Na 98. kilometri spadli Steven Kruijswijk s van Aertom, ktorý vyzeral na prvý pohľad zranený, no rýchlo nasadol na bicykel a s pomocou tímu stiahol stratu pelotónu.

Pred začiatkom úseku s kockami skončili na zemi Sagan a Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates). Sagan sa rýchlo pozviechal a vrátil sa späť do pelotónu. Na treťom sektore dostal defekt Ben O'Connor (AG2R Citroën) a musel stiahnuť minútovú stratu.

Do problémov sa dostali aj Sagan a Chris Froome (Israel). Štyridsaťsedem kilometrov pred cieľom strácal Sagan päťdesiat sekúnd na hlavný balík, no postupne manko narástlo až na 2 minúty.

Na začiatku štvorhviezdičkového úseku do Sars-Rosiéres, ktorý bol dvadsať kilometrov pred cieľom, zaútočili Jasper Stuyven (Trek) a Tadej Pogačar (UAE Emirates), no nepodarilo sa im stiahnuť manko na únik.

Kilometer pred cieľom vyrazil Powless a súperi spočiatku nereagovali, no v závere mal najviac síl Clarke, ktorý prešpurtoval Taco Van den Hoorna. Tretí finišoval Edvald Boasson Hagen. Pogačar prišiel do cieľa so Stuyvenom so stratou 51 sekúnd.

"Z víťazstva v dnešnej etape mám veľkú radosť. V zime som nemal tím, za ktorý by som pretekal. Teší ma, že som využil šancu."

"Štyristo metrov pred cieľom som mal na Van den Hoorna veľkú stratu, no odštartoval som stíhaciu jazdu a vyšlo to. Nemôžem uveriť, že som vyhral, Modlil som sa, aby to dobre dopadlo," uviedol Clarke v prvej reakcii.