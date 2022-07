Historicky prvá šéfka na Tour de France: Táto žena rozdáva penalizácie a pokuty!

Píše históriu! Talianka Francesca Mannoriová (49) je prvou ženou, ktorá bola vymenovaná za prezidentku Jury na Tour de France. UCI sa v posledných rokoch snaží aktívnym spôsobom rozvíjať ženskú cyklistiku, čo sa prejavilo aj v riadiacich orgánoch.

Túto teóriu potvrdil aj bývalý rozhodca Milan Dvorščík (52), ktorý Mannoriovú dobre pozná. V minulosti s ňou totiž robil skúšky.

Je schopná zastaviť preteky, ale aj pokutovať či vylúčiť, alebo iným spôsobom penalizovať (bodovo či časovo) jazdca, ktorý sa previní proti pravidlám. Tour de France píše vo svojej 109. edícii históriu v podobe angažovania ženskej rozhodkyne za prezidentku jury.

Tento krok neunikol ani bývalému rozhodcovi UCI Milanovi Dvorščíkovi, ktorý nás na úvod rozhovoru zaskočil. „Za posledné tri roky som zmenil priority. V súčasnosti sa už nevenujem cyklistike, ale projektovému manažmentu,“ povedal Dvorščík, ktorý napriek tomu ochotne odpovedal na ďalšie otázky.

„Francescu poznám aj osobne. Robili sme spolu rozhodcovské skúšky. Dá sa povedať, že sme sa pretekali, kto z nás bude lepší. Musím povedať, že to je vynikajúca rozhodkyňa."

"Prešla naozaj ťažkou školou, čo bolo vždy najlepšie vidieť na skúškach. Bola vždy perfektne pripravená. Túto pozíciu predbieha naozaj zložitá príprava,“ opísal Dvorščík, ktorý si tiež všíma genderové trendy, ktoré sa dostali aj do svetovej cyklistiky.

„Tento krok svedčí o tom, že UCI aktívne rozvíja ženskú cyklistiku. Ešte pred desiatimi rokmi bola doslova v plienkach. Vidieť, že spravila veľký krok vpred, čo sa prejavilo aj v riadiacich orgánoch,“ dodal Dvorščík.

Samotná Mannoriová považuje vymenovanie do takej prestížnej funkcie za privilégium. „Všetci vieme, že Tour de France sú najväčšie preteky na svete, takže je to pre mňa veľmi dôležité. Je to obrovský medzník v mojej kariére."

"Vždy sa snažím pracovať o niečo viac a aj naďalej sa budem pozerať dopredu, ale toto je veľký krok, úspech,“ uviedla Mannoriová pre zahraničné médiá.

„Mám radosť, že môžem byť príkladom pre ostatné ženy, ktoré vidia, že môžu dosiahnuť niečo veľké. Ale necítim tlak. Mojou zodpovednosťou je odviesť dobrú prácu pre Tour a pre komisárov, ktorí tu sú,“ uzavrela.