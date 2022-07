Dopingový hriech Jamajky im priniesol olympijské zlato: Čakali naň 14 rokov!

Šprintérsku štafetu na 4×100 metrov pod piatimi kruhmi vtedy síce ovládol jamajský tím v zložení Asafa Powell, Michael Frater, Nesta Carter a Usain Bolt, no prvenstvo im bolo odobrané. Rozhodol o tom opakovaný test vzoriek Nestu Cartera z roku 2017, ktorý preukázal, že v čase olympiády sa v jeho tele nachádzal metylhexaneamín. Zakázaná látka mala slúžiť k výraznému zvýšeniu výkonnosti športovca.

Zlato tak po dlhom čakaní smerovalo do rúk šprintérov Trinidadu a Tobaga, ktorí v Pekingu skončili hneď za Jamajčanmi. Keston Bledman, Emmanuel Callender, Richard Thompson, Aaron Armstrong a Marc Burns sa 5. júna vo švajčiarskom Lausanne dočkali olympijského zlata, bolo im odovzdávané za prítomnosti prezidenta Medzinárodného olympijského výboru Thomasa Bacha.

"Je to veľké. Je to tretia olympijská medaila pre našu krajinu. Priniesť takýto úspech do našej malej krajiny je pre nás vždy skvelý pocit. Obyvatelia Trinidadu a Tobaga budú oslavovať, pretože je to veľký okamih pre našu históriu," nechal sa počuť člen štafety Aaron Armstrong.

🇹🇹 Now you can feel the pure joy & satisfaction. You have the final confirmation that you won this Olympic final, that you won this Olympic race, that you won this Olympic gold medal. - IOC Pt Bach tells 4x100m relay team from @TTOlympic when awarding the Beijing 2008 gold medal. pic.twitter.com/in9CK6V2iT