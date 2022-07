Nechutný útok na Djokoviča: Fanúšikovia riešia, čo mal vo fľaši!

Srbské média sú vo vývrtke! Novak Djokovič je totiž tŕňom v oku určitej skupinke neprajníkov. Tá si na Nolem všíma všetko, dokonca už aj to, ako na Wimbledone pije z fľašky!

„Veľmi by ma zaujímalo, čo bolo v tejto fľaši. Určite to nebolo tekuté a predtým, ako trochu z toho vdýchol, ukázal na svojho trénera. Veľmi zvláštne,“ napísal jeden používateľ Twitteru.

Denník Blick to okomantoval nasledovne: „Je to jednoducho neuveriteľné, kam až siaha nenávisť voči nášmu tenistovi... Fanúšikovia Rafu Nadala to naozaj preháňajú a prekračujú všetky hranice.“

V každom prípade, Nole si uchlipkáva z plastovej fľašky ako a čo chce a je už v semifinále. Tam ho čaká nasadená deviatka, Brit Cameron Norrie. O výsledku sa rozhodne na kurte. Ak vyhrá Djoker, bude zaujímavé sledovať s čím objavným vyrukuje neprajná skupinka.