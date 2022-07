Kluby NHL majú pred draftom nováčikov veľké obavy: Ako sa postavia k mladíkom z Ruska?

V súvislosti s tohtotýždňovým draftom nováčikov do zámorskej hokejovej NHL kluby profiligy zvažujú riziká výberu hráčov narodených v Rusku, keďže je otázna ich budúca dostupnosť pôsobenia v Severnej Amerike.

Ani jeden z tímov sa síce na danú tému priamo nevyjadril, no podľa agentúry AP hrozí, že premiérovo od roku 2005 v prvom kole nepadne meno ani jedného ruského hokejistu. "Neviem, či niekto pozná odpoveď na túto otázku. Aktuálne nie je nič isté, riziko je omnoho vyššie ako v predchádzajúcich rokoch," prezradil generálny manažér tímu Seattle Kraken Ron Francis.

Kým v minulosti vždy existovalo riziko, že mladíci z Ruska si pred zámorskou cestou rozvoja vyberú pôsobenie vo vlasti, teraz sú obavy omnoho vyššie pre vojenský konflikt, ktorý v závere februára na území Ukrajiny rozpútali Rusi s podporou Bielorusov. Vedenie NHL by v súčasnosti neprekvapilo, ak by mladým hráčom zabránili v ceste do USA a Kanady ruské úrady.

Podľa manažéra Montrealu Canadiens Kenta Hughesa je na každom tíme, aby zvážil všetky pre a proti. "Vojna spôsobila neistotu a zvýšila zložitosť. Každý klub si musí vyhodnotiť túto neistotu a prípadný potenciál daného hráča z Ruska," myslí si.

Situáciu ešte viac skomplikoval incident okolo brankára Ivana Fedotova, ktorý vo februári reprezentáciu Ruska dotiahol k olympijskému striebru a neskôr sa podieľal na zisku Gagarinovho pohára pre CSKA Moskva. Podpísal totiž zmluvu s Philadelphiou Flyers, čo sa pravdepodobne nepáčilo ruským orgánom a tie ho obvinili z úmyselného vyhýbania sa vojenskej službe. Po jednom z tréningov v Petrohrade ho eskortovali na vojenskú správu a teraz mu hrozí služba vlasti za polárnym kruhom.

V tohtoročnom drafte by sa za "normálnych" okolností mohlo objaviť v 1. kole niekoľko ruských hráčov, ide o obrancu Pavla Minťukova či krídelníkov Danilu Jurova a Ivana Mirošničenka. Steve Yzerman ako generálny manažér klubu Detroit Red Wings uviedol, že ruské talenty v jeho organizácii vyhodnocujú ako zvyčajne. "Náš zoznam pripravujeme úplne rovnako ako doteraz. Chceme získať čo najviac dobrých talentov a mladých mužov," ozrejmil.

Podľa šéfa skautingu NHL Dana Marra vo výbere nováčikov padnú aj ruské mená, otázne však podľa neho je, ako dlho budú čakať. "Nedokážem predpovedať, ako jednotlivé kluby uvažujú," poznamenal. Prezradil tiež, že v CSS spravili simulovaný draft a meno ruského hráča v 1. kole napadlo.