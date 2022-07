Jabeurová prvou arabskou semifinalistkou: V boji o finále narazí na dvojnásobnú maminu

Tuniská tenistka Ons Jabeurová (27) sa zapísala do histórie, keď sa stala prvou arabskou hráčkou, ktorá postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom podujatí.

Ako nasadená trojka zvíťazila v utorkovom štvrťfinále vo Wimbledone nad Češkou Mariou Bouzkovou v troch setoch 3:6, 6:1 a 6:1.

"Znamená to pre mňa veľa," uviedla 27-ročná Jabeurová po postupe medzi najlepšie kvarteto. "Už dlhší čas som snívala o tom, že sa prebojujem do tejto fázy. Trochu som o tom debatovala s Hichamom Arazim (bývalým marockým tenistom, pozn. red.). Povedal mi, 'že arabskí hráči vždy prehrajú vo štvrťfinále a už máme toho plné zuby. Prosím ťa, konečne to zlom'. Odpovedala som mu niečo v tom zmysle - pokúsim sa o to, priateľ môj."

Aktuálna svetová dvojka narazí v boji o finále na Nemku Tatjanu Mariovú, ktorá si postupom do semifinále takisto zlepšila grandslamové maximum. Dvojnásobná mamička sa vo veku 34 rokov stala najstaršou hráčkou, ktorá prvýkrát v kariére postúpila do tejto fázy na podujatiach veľkej štvorky. Jabeurová a Mariová sú dobré priateľky.

"Som za ňu skutočne šťastná. Konečne dostala to, čo si zaslúži," povedala Jabeurová o svojej súperke v semifinále. "Viem, že sa v minulosti veľa trápila. Nie je ľahké vrátiť sa s dvomi deťmi. Má môj obdiv a rešpekt, bude to pre nás skvelý zápas," citovala Tunisanku agentúra AP.