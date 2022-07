Všetko o drafte NHL: Prepíšu slovenské hokejové talenty históriu?

Prepíšu Slováci históriu? Stane sa Juraj Slafkovský najvyššie draftovaným slovenským hokejistom v NHL? A budú v 1. kole draftovaní prvý raz v histórii až traja Slováci?

To sú všetko otázky, na ktoré sa dozvieme odpoveď už o pár hodín. V noci zo štvrtka na piatok je totiž na programe 1. kolo draftu NHL.

A práve trojica Juraj Sfafkovský, Šimon Nemec a Filip Mešár môže byť draftovaná už v 1. kole. Slafkovský má navyše veľkú šancu, že sa stane najvyššie draftovaným slovenským hokejistom v histórii. Rekord drží Marián Gáborík, ktorého si Minnesota vybrala v roku 2000 z tretieho miesta.

Vstupný draft do NHL sa v roku 2022 uskutoční v noci zo 7. na 8. júla (prvé kolo) a pokračovať bude od 8. júla podvečer (2. - 7. kolo). Ako prvý si bude vyberať Montreal Canadiens.

Kluby z NHL si vyberajú mladé, zväčša osemnásťročné talenty, ktoré si raz v NHL môžu zahrať v ich drese. Celkovo prejde draftom 225 hráčov.

Montreal bude vyberať z prvej pozície prvýkrát od roku 1980. "Vyberať jednotku draftu je zrejme ťažšie ako hráčov z nižšej pozície. Nehľadáme iba hodnotného hráča, chceme do mužstva niekoho s tými správnymi vlastnosťami. Snažíme sa vybrať osobnosť, ktorá sa dokáže dennodenne vyrovnať s tlakom, ktorý prinesie post draftovej jednotky," povedal podľa nhl.com generálny manažér Canadiens Kent Hughes.

Slováci v drafte

Očakáva sa, že v 1. kole draftu budú vybraní Juraj Slafkovský, Šimon Nemec a Filip Mešár. Prví dvaja menovaní zrejme v prvej desiatke najväčších talentov.

Prvé kolo draftu by mohlo vyjsť aj brankárovi slovenskej dvadsiatky Šimonovi Latkoczymu, ktorý pôsobí v USHL – najvyššej juniorskej hokejovej lige USA.

Slováci môžu uspieť aj v 2. kole, v ktorom by sa mohli ešte objaviť mená Adam Sýkora a Alex Sotek.

Ostatní Slováci v drafte: Servác Petrovský, Jozef Viliam Kmec, Marián Moško, Adam Žlnka, Jakub Kopecký, Luca Krakovský, Sebastian Nahálka, Jakub Križan, Pavol Štetka, Matej Tomáš.

Všetko o drafte

- na ploche arény Bell Centra v Montreale bude 32 klubov mať svojich zástupcov, vyberať si budú z 225 hráčov v 7. kolách

- prvý raz od roku 1985 má právo prvého výberu hostiteľ

-Juraja Slafkovského si vyberú zrejme ako jedného z prvých hráčov, krátko po jednej hodine nášho času zo štvrtka na piatok

-draft prebieha 2 dni (7. - 8. júla), v 1. kole si vyberú 32 talentov, potom bude druhé až siedme kolo

-V 1. kole ešte nikdy neboli vybratí traja Slováci, podľa prognóz sa tak tento rok môže stať. Okrem Slafkovského môže byť draftovaný aj Nemec a Mešár

Poradie, v akom budú kluby vyberať v 1. kole draftu 2022:

1. Montreal Canadiens

2. New Jersey Devils

3. Arizona Coyotes

4. Seattle Kraken

5. Philadelphia Flyers

6. Columbus Blue Jackets (od Chicaga)

7. Ottawa Senators

8. Detroit Red Wings

9. Buffalo Sabres

10. Anaheim Ducks

11. San Jose Sharks

12. Columbus Blue Jackets

13. New York Islanders

14. Winnipeg Jets

15. Vancouver Canucks

16. Buffalo Sabres (od Vegas)

17. Nashville Predators

18. Dallas Stars

19. Minnesota Wild (od Los Angeles)

20. Washington Capitals

21. Pittsburgh Penguins

22. Anaheim Ducks (od Bostonu)

23. St. Louis Blues

24. Minnesota Wild

25. Toronto Maple Leafs

26. Montreal Canadiens (od Calgary)

27. Arizona Coyotes (od Caroliny)

28. Buffalo Sabres (od Floridy)

29. Edmonton Oilers

30. Winnipeg Jets (od NY Rangers)

31. Tampa Bay Lightning

32. Arizona Coyotes (od Colorada)



Doteraz najvyššie draftovaní slovenskí hokejisti:

Marián Gáborík (Minnesota Wild), 2000 - 3. miesto

Róbert Petrovický (Hartford Whalers), 1992 - 9. miesto

Boris Valábik (Atlanta Thrashers), 2004 - 10. miesto

Branislav Mezei (New York Islanders), 1999 - 10. miesto

Marián Hossa (Ottawa Senators), 1997 - 12. miesto

Marek Zagrapan (Buffalo Sabres), 2005 - 13. miesto

Marcel Hossa (Montreal Canadiens), 2000 - 16. miesto

Róbert Döme (Pittsburgh Penguins), 1997 - 17. miesto

Andrej Meszároš (Ottawa Senators), 2004 - 23. miesto

Peter Ihnačák (Toronto Maple Leafs), 1982 - 25. miesto



Európske jednotky draftu NHL:

1989 - Mats Sundin (Švéd./Quebec Nordiques)

1992 - Roman Hamrlík (ČR/Tampa Bay Lightning)

1999 - Patrik Štefan (ČR/Atlanta Thrashers)

2001 - Iľja Kovaľčuk (Rus./Atlanta Thrashers)

2004 - Alexander Ovečkin (Rus./Washington Capitals)

2012 - Naiľ Jakupov (Rus./Edmonton Oilers)

2017 - Nico Hischier (Švajč./New Jersey Devils)

2018 - Rasmus Dahlin (Švéd./Buffalo Sabres)