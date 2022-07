Hrôza ruského hokejového brankára Fedotova pokračuje: Nitky vedú k Putinovi!

Prípad ruského gólmana Ivana Fedotova (25), ktorého v piatok zatkli pre údajné vyhýbanie sa vojenskej službe, hýbe svetovými médiami.

Tie ruské prinášajú stále nové zistenia o reprezentantovi, ktorý sa síce upísal Philadelphii Flyers, no teraz mu hrozí rok za mrežami a služba v armáde na izolovaných ostrovoch za polárnym kruhom, kde Rusko testovalo atómové zbrane. Podľa ruských zdrojov sa nitky zbiehajú k Putinovmu blízkemu priateľovi!

Tým priateľov je Igor Sečin, bývalý podpredseda vlády a šéf ropného gigantu Rosneft, ktorému hokejový klub CSKA Moskva patrí. Sečin sa gólmanovi takto mstí za to, že odmietol predĺžiť s ruským veľkoklubom zmluvu a dal prednosť kontraktu so zámorským klubom. „Platí tu zákon, emotívne komentáre nie sú na mieste,“ uviedol Putinov hovorca Dmitrj Peskov, ktorý prehovoril k prípadu po troch dňoch.

Nasadenie na UkrajinePodľa agentúry TASS mal byť Fedotov, v súvislosti s ktorým sa špekulovalo o jeho možnom nasadení do bojov na Ukrajine, v nedeľu prevezený z petrohradskej nemocnice, kde skončil po žalúdočných problémoch a údajnej neznámej injekcii, ktorú mu podali, ďaleko na sever, údajne 1 350 kilometrov na sever od Petrohradu, do Severomorska v Murmanskej oblasti, odkiaľ už ako vojak putoval ďalej na drsné súostrovie Novaja Zemľja v Severnom ľadovom oceáne, ktoré sa preslávilo sériou testov atómových zbraní a kde v 60. rokoch explodovala trojstupňová termonukleárna bomba - najsilnejšia zbraň, aká bola v histórii ľudstva odpálená! Pokračovanie hokejovej kariéry sa v prípade strieborného olympijského medailistu z Pekingu nejaví ako aktuálne.

Príde aj na ďalších?

Do armády nenarukovalo mnoho ďalších ruských hokejistov hrajúcich v zahraničí. Aj im hrozí podobný osud, ak sa vrátia do vlasti. V zámorí už údajne niektoré kluby vyzvali svojich ruských hráčov, aby po sezóne radšej necestovali domov. Doma je už však skalný fanúšik ruského prezidenta a jeho veľký kamarát Alexander Ovečkin. Ten na žiadosť ruských novinárov, či by nechcel okomentovať Fedotovov prípad, odpovedal: „Nie, prečo?“