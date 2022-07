Anglický reprezentant má na krku vážne obvinenie: Hviezdneho futbalistu vypočúvali 15 hodín!

Polícia v Londýne v pondelok zadržala zatiaľ neznámeho hráča futbalovej Premier League. Dôvodom je podozrenie zo znásilnenia.

Podľa britského denníka The Sun sa čin mal stať v závere júna. Polícia umiestnila hráča do cely predbežného zadržania a vypočúvala minimálne 15 hodín. Zadržaný hráč má o niečo menej ako 30 rokov a mal by byť kandidátom na účasť na MS 2022 v Katare. Údajná obeť má viac ako 20. Z právnych dôvodov nebolo meno futbalistu zverejnené.

„Bolo oznámené, že k údajnému znásilneniu došlo v júni 2022. Muž bol zatknutý v Barnetu pre podozrenie zo znásilnenia a vzatý do väzby, kde zostáva. Vyšetrovanie okolností stále prebieha," uviedla podľa Daily Mail polícia. Žena svoje tvrdenia dokonca údajne doplnila o fotografie s časťami svojho tela, kde je možné vidieť modriny spôsobené sexuálnym útokom.

Za akých podmienok sa hráč dostane na slobodu ešte nie je známe. Z celej situácie sú vraj prekvapení aj jeho spoluhráči a vedenie mužstva. Navyše zástupcovia klubu už začali jednať o jeho ďalšej budúcnosti.