Prestup, ktorý by šokoval celý svet: Skončí Ronaldo u odvekého rivala jeho bývalého klubu?

Pokiaľ by sa tento prestup uskutočnil, zatienil by všetky lukratívne podpisy tohto leta. V zákulisí sa totiž objavila informácia, že sa Jorge Mendes, agent Cristiana Ronalda (37), stretol s prezidentom Barcelony Joanom Laportom, aby prediskutovali budúcnosť hviezdneho Portugalčana.

To, že Cristiano Ronaldo už nechce hrať v Manchesteri, sa vie už dlhšie. V pondelok navyše z rodinných dôvodov neprišiel ani na tréning. Klub jeho ospravedlnenie akceptoval, chce si ho predsa udržať za každú cenu.

„Červeným diablom" sa to však zrejme nepodarí. Portugalčanov agent Jorge Mendes už údajne jednal s Chelsea či mníchovským Bayernom. Naposledy sa ale na sociálnych sieťach objavila správa o jeho stretnutí s prezidentom FC Barcelona Joanom Laportom. Podľa timesnownews.com o tom ako prvý informoval španielsky denník AS. Samozrejme, zoznam záujemcov a aj takýchto špekulácii bude postupom času enormne pribúdať, preto je budúcnosť CR7 len ťažko predvídateľná.

Pokiaľ by však päťnásobný víťaz Zlatej lopty naozaj odišiel do katalánskeho veľkoklubu, išlo by o veľmi kontroverzný krok. Veď Ronaldo svoje najlepšie kariérne roky prežil práve v drese Realu Madrid - najväčšieho rivala FC Barcelona.