Zákaz Rusov a Bielorusov môže vyjsť Wimbledon poriadne draho: Vedenie sa bráni všetkými silami

Za zákaz štartu pre ruských a bieloruských športovcov dostalo vedenie Wimbledonu od ženskej tenisovej federácie WTA pokutu vo výške 250 tisíc dolárov. Voči tomuto kroku sa však odvolalo a celá kauza sa tak ešte natiahne. Podobným sankciám čelí aj britská športová federácia Lawn Tennis Association (LTA). Otázne je, či príde trest aj z mužskej strany od ATP.

Zástupcovia All England Clubu už dlho pred práve prebiehajúcim Wimbledonom oznámili, že kvôli vojne na Ukrajine nebudú môcť na londýnskom grandslame nastúpiť Rusi a Bielorusi. WTA a ATP preto okamžite zareagovali rozhodnutím, že za najprestížnejší grandslam sezóny nebudú udeľovať žiadne body.

Ženskej tenisovej asociácii WTA sa to však málilo, a tak vedenie turnaja pokutovalo sumou 250 tisíc dolárov. Opačná strana sa ale nemieni vsať bez boja a voči nepriaznivému rozhodnutiu sa odvolala.

„Je to predmetom právneho procesu, takže to nemôžem konkrétne komentovať, ale stojíme si za rozhodnutím, ktoré sme učinili. Sme hlboko sklamaní reakciou na toto rozhodnutie a obávam sa, že v tejto chvíli pravdepodobne nemôžem povedať viac," uviedla podľa ESPN generálna riaditeľka All England Clubu Sally Boltonová.

Zároveň dodala, že stanovisko mužskej obdoby WTA, teda Asociácie tenisových profesionálov (ATP), ešte nie je známe. „Stále čakáme, kým sa ozvú," povedala.

Pokutu okrem Wimbledonu „vyfasovala" aj už v úvode spomínaná LTA, ktorá pre ruských a bieloruských tenistov zakázala účasť na všetkých trávnatých turnajoch, ktoré tretiemu grandslamu predchádzali. Jej predstavitelia obdržali dokonca ešte vyššiu sankciu - 750 tisíc dolárov. Je však takmer isté, že aj oni sa voči tomuto kroku odvolajú.